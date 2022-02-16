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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Серіали, їжа та прогулянки: як українці справляються зі стресом

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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16 лютого, 17:02
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Провести час із коханим, відправитися на шопінг чи поїхати в іншу країну. Кожен має право вибирати, як справлятися з проблемами. Розповідаємо про найпопулярніші серед українців
Як українці справляються зі стресом
Як українці справляються зі стресом / Фото: freepik.com

Мало хто з нас не піддався паніці, читаючи про можливе вторгнення Росії до України. Що робити насамперед: збирати валізу на випадок, якщо, купити необхідні продукти та ліки, придумати, як рятувати кота… В останні тижні наші голови перевантажені потоком негативної інформації, і жарти з мемами на тему воєнно-політичної ситуації – майже єдиний порятунок.

LIFE Сьогодні разом із дослідницькою компанією Gradus Research провели дослідження методом самозаповнення анкет у мобільному додатку, щоб зрозуміти, як українці борються зі стресом у цей непростий час.

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Так, 26% українців відповіли, що найкращий спосіб впорається із тривожністю – проводити час з близькими та сім'єю. 28,9% жінок відповіли, що часті прогулянки здатні знизити стрес, а 27% – подорожі та зміна обстановки. Водночас 11,5% жінок використовують для цього шопінг.

Більшість людей (33,9%) віком після 55 років намагаються гуляти на свіжому повітрі, щоб відновити емоційний баланс.

Цікаво, що 11,1% наших співвітчизників вважають, що впоратися з критичною ситуацією краще за допомогою алкоголю, а 11,7% – що за допомогою читання.

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Ще одним із важливих факторів, який українці використовують, щоб не піддаватися паніці, – це проведення часу з коханою людиною (17%) або з друзями (14,9%).

Насилу віриться, але покоління Z справляється зі стресом зовсім інакше. За даними опитування, люди віком від 18 до 24 років (27,3%) частіше дивляться фільми та серіали. Вони переконані, що саме це заняття допомагає їм відволіктися від проблем насущних.

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Серед усіх вікових груп, зумери менше вирушають у подорожі (12,4%), зате віддають перевагу прогулянкам (18,9%).

Найнеймовірнішим фактом, що випливає з дослідження, є те, що 14,6% представників покоління Z їдять, щоб упоратися зі стресом. Це найвищий відсоток із усіх опитаних вікових груп. Для порівняння, лише 3,5% людей віком 55-60 років віддають перевагу чревоугоддю в стресовій ситуації.

Також українці продовжують ігнорувати спеціалістів, адже лише 2,6% відповіли, що користуються послугами психологів, щоб подбати про своє ментальне здоров'я.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства під час посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

Додаток для власників iPhone.

Додаток для користувачів Android.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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