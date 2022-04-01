Допомога психолога безкоштовно – відкрито гарячу лінію для українців

Наодинці впоратися з психологічними проблемами нереально, вам допоможуть професіонали, всі звернення до них – абсолютно анонімні, дзвоніть та отримайте підтримку

Відкрийто гарячу лінію для українців, де можна отримати допомогу психолога безкоштовно, телефонуйте 0800211444 / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Через вторгнення військ РФ в Україну українцям довелося кардинально змінювати свої життя, жити у стані постійного стресу, що відбивається на ментальному та фізичному здоров'ї. Куди дзвонити за безкоштовною психологічною допомогою – розповіли в МОЗ України .

В Україні, щоб отримати психологічну допомогу, можна дзвонити на гарячу лінію емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції, її номер 0800211444 .

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Адже мільйони українців були змушені покинути свої будинки, розлучитися з коханими та рідними, втратити з ними зв'язок, постійно боятися та переживати. Це далеко не повний перелік проблем, із якими доводиться щодня стикатися, адже кожен день війни у рідній країні пережити дуже складно.

На гарячій лінії працюють кваліфіковані фахівці, які готові допомогти впоратися із психологічними проблемами / Фото: moz.gov.ua

Тому МОЗ нагадує, що в Україні працює безоплатна та анонімна допомога психологів : на гарячій лінії працюють кваліфіковані фахівці, які готові допомогти впоратися із психологічними проблемами.

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Ви можете дзвонити та звертатися за допомогою щодня:

у будні – з 9-00 до 18-00

у вихідні – з 10-00 до 17-00.

Пам'ятайте, що відмовлятися від психологічної підтримки в такий тяжкий час не варто, адже піклуючись про себе, у вас з'являться сили для турботи про інших.

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