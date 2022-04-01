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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Допомога психолога безкоштовно – відкрито гарячу лінію для українців

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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1 квітня, 20:00
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Наодинці впоратися з психологічними проблемами нереально, вам допоможуть професіонали, всі звернення до них – абсолютно анонімні, дзвоніть та отримайте підтримку
Відкрийто гарячу лінію для українців, де можна отримати допомогу психолога безкоштовно, телефонуйте 0800211444
Відкрийто гарячу лінію для українців, де можна отримати допомогу психолога безкоштовно, телефонуйте 0800211444 / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Через вторгнення військ РФ в Україну українцям довелося кардинально змінювати свої життя, жити у стані постійного стресу, що відбивається на ментальному та фізичному здоров'ї. Куди дзвонити за безкоштовною психологічною допомогою – розповіли в МОЗ України .

В Україні, щоб отримати психологічну допомогу, можна дзвонити на гарячу лінію емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції, її номер 0800211444 .

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Адже мільйони українців були змушені покинути свої будинки, розлучитися з коханими та рідними, втратити з ними зв'язок, постійно боятися та переживати. Це далеко не повний перелік проблем, із якими доводиться щодня стикатися, адже кожен день війни у рідній країні пережити дуже складно.

На гарячій лінії працюють кваліфіковані фахівці, які готові допомогти впоратися із психологічними проблемами
На гарячій лінії працюють кваліфіковані фахівці, які готові допомогти впоратися із психологічними проблемами / Фото: moz.gov.ua

Тому МОЗ нагадує, що в Україні працює безоплатна та анонімна допомога психологів : на гарячій лінії працюють кваліфіковані фахівці, які готові допомогти впоратися із психологічними проблемами.

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Ви можете дзвонити та звертатися за допомогою щодня:

  • у будні – з 9-00 до 18-00
  • у вихідні – з 10-00 до 17-00.

Пам'ятайте, що відмовлятися від психологічної підтримки в такий тяжкий час не варто, адже піклуючись про себе, у вас з'являться сили для турботи про інших.

Також знайти відповіді на питання, як дбати про дітей у бомбосховищах або як заспокоїти літню людину під час обстрілів можна знайти в мануалі від Олени Зеленської, як жити у воєнний час.

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Також читайте поради, як не збожеволіти від новин і залишитися осудним від Євгена Комаровського .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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