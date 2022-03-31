Як не збожеволіти від новин і залишитися при здоровому глузді – порада лікаря Комаровського

Якщо ви у постійному стресі та шукайте вихід, то намагайтеся знайти в житті позитив, волонтерьте і не налягайте на таблетки та алкоголь, радить Євген Комаровський

Щоб не збожеволіти від новин, доктор Комаровський радить триматися ближче до позитивних людей і самому зайнятися волонтерством / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Після нападу Росії на Україну кожен з нас перебуває в стресі, багато хто бояться збожеволіти від новин і взагалі розгублені. Популярний український педіатр Євген Комаровський поділився своєю думкою, як зараз залишитися при здоровому глузді та пережити стрес.

Завжди, коли виникає фактор, що шкодить здоров'ю людини, лікар повинен зробити все, щоб цей фактор нейтралізувати. Тому з одного боку питання до мене, як до лікаря про те, що зробити, щоб під час війни залишитися здоровим психічно та морально – не коректне, – каже кандидат медичних наук. – Але це зараз не в наших силах. Тому лікарі зараз проводять так звану симптоматичну терапію.

Тобто борються з симптомами, які викликані ситуацією, що склалася. Якщо адаптувати такі поради до нинішньої ситуації, то якщо ви легко піддаєтеся паніці, не готові приймати рішення, то тримайтеся поруч із людьми, які тримають себе в руках, не нагнітають обстановку тощо. Але найважливіше зараз, як наголосив відомий педіатр, знайти собі справу.

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Щоб переключитися з власних страхів та проблем, подивіться довкола, кому ще гірше, ніж вам. Волонтерство – чудова ідея: комусь треба принести ліки, комусь допомогти погуляти з дітьми. Щоб залишатися морально стабільними, оточуйте себе позитивними людьми .

Чтобы оставаться морально стабильными, окружайте себя позитивными людьми и сами займитесь волонтерством / Фото: freepik.com

Якщо ви поїхали з міста чи села – то більше спілкуйтеся не з такими ж, як ви, хто постійно моніторить новини і стресує, а навпаки. Те саме – щодо дітей, їм корисніше спілкуватися та грати з місцевими діточками, які менш злякані та травмовані. Тобто частіше перемикайтеся на позитив і давайте психіці відпочити .

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Пам'ятайте, що жодних чарівних пігулок чи "лікувального" алкоголю для відновлення психіки не існує. Вас вилікує лише час та адекватна поведінка – підсумував Євген Комаровський.

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