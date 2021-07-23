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Повний місяць 24 липня принесе підвищену дратівливість і напругу – чого ще чекати

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
23 липня, 15:30
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У цей період важливо контролювати свої емоції і вміти лавірувати з емоціями інших людей. Підвищується ризик аварій, сварок на рівному місці і конфліктів
Повний місяць 24 липня принесе підвищену дратівливість і напругу
Повний місяць 24 липня принесе підвищену дратівливість і напругу / Фото: Pexels

У суботу, 24 липня, відбудеться повний місяць в знаку Водолія. Чим цікавий цей період і який вплив матиме на людей – читайте далі в матеріалі.

Ми недавно подорожували за межами Києва на електрокарі Jaguar і відвідали найінстаграмні місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Як повний місяць впливає на людину

Повний Місяць 24 липня
Повний Місяць 24 липня / Фото: Depositphotos

Це період суперечності і конфлікту між внутрішнім і зовнішнім, коли йде розсинхронізація намірів і вчинків. У цей період багато хто не може себе контролювати, тому їх дії і слова часто не збігаються.

У період повного місяця важливо контролювати свої емоції і вміти лавірувати з емоціями інших людей. Підвищується ризик аварій, сварок на рівному місці, нервових загострень і конфліктів.

В повний місяць 24 липня може з'явиться запальність, дратівливість, можуть загострити нервові хвороби. Саме тому важливо, щоб свідомість була ясною – краще відмовтеся від алкоголю.

Чим особливий повний місяць 24 липня

Повний місяць 24 липня 2021 року
Повний місяць 24 липня 2021 року / Фото: stocksnap.io

У цей період з'являться нові ідеї і нестандартні рішення питань, буде багато спілкування і знайомств, а нові справи, розпочаті в цей день завершуватимуться вдало.

Зараз ідеальний час для самоосвіти – записуйтеся на курси, читайте книги, і позбавлення від поганих звичок.

У стосунках буде витати напруга, тому намагайтеся контролювати те, що ви говорите, інакше може вилізти затаєна образа і навіть не одна. У вас або вашого партнера може з'явитися бажання нових романтичних знайомств, але ні до чого хорошого це не призведе, тому краще вчасно зупинитися.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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