Повний місяць 24 липня принесе підвищену дратівливість і напругу – чого ще чекати

У суботу, 24 липня, відбудеться повний місяць в знаку Водолія. Чим цікавий цей період і який вплив матиме на людей – читайте далі в матеріалі.
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Як повний місяць впливає на людину
Це період суперечності і конфлікту між внутрішнім і зовнішнім, коли йде розсинхронізація намірів і вчинків. У цей період багато хто не може себе контролювати, тому їх дії і слова часто не збігаються.
У період повного місяця важливо контролювати свої емоції і вміти лавірувати з емоціями інших людей. Підвищується ризик аварій, сварок на рівному місці, нервових загострень і конфліктів.
В повний місяць 24 липня може з'явиться запальність, дратівливість, можуть загострити нервові хвороби. Саме тому важливо, щоб свідомість була ясною – краще відмовтеся від алкоголю.
Чим особливий повний місяць 24 липня
У цей період з'являться нові ідеї і нестандартні рішення питань, буде багато спілкування і знайомств, а нові справи, розпочаті в цей день завершуватимуться вдало.
Зараз ідеальний час для самоосвіти – записуйтеся на курси, читайте книги, і позбавлення від поганих звичок.
У стосунках буде витати напруга, тому намагайтеся контролювати те, що ви говорите, інакше може вилізти затаєна образа і навіть не одна. У вас або вашого партнера може з'явитися бажання нових романтичних знайомств, але ні до чого хорошого це не призведе, тому краще вчасно зупинитися.
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