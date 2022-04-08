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Чому люди розлучаються під час війни – думка психолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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8 квітня, 12:39
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Війна катастрофічно вплинула на наше життя. У тому числі це позначилося і на стосунках. Чому люди вирішують розлучитися в найважчий час для України
Розлучення під час війни - психолог назвала три важливі фактори
Розлучення під час війни - психолог назвала три важливі фактори / Фото: Инстаграм, Колаж: Сьогодні

Єднання та підтримка, здавалося, – єдині речі, які допомагають нам вистояти у ці лихі часи. Але ми спостерігаємо те, як багато людей розходяться. Новина про розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса сколихнули український шоу-бізнес. Не встиг згаснути інтерес до зірок, як ресторатори Міша і Даша Кацуріни пішли тим самим шляхом, а вчора і Поліна Логунова оголосила про розлучення з Дмитром Ступкою.

Чому люди розлучаються під час війни? На це питання Life Сьогодні відповіла психотерапевт, кандидат психологічних наук, психолог Марина Діденко.

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Насправді розставання – це не трагедія. Хтось розлучається, а хтось навпаки, одружується. З початку війни в Україні вже понад 15 тисяч пар уклали шлюб, – зазначила психолог.

Марина Діденко розповіла, що якщо у пари раніше були проблеми, то війна їх оголила. Ми на щось звертали увагу, заплющували очі на риси характеру чи поведінку, все думали, що потім розберемося, відкладали рішення заради дітей та сім'ї, міркували, що все притреться і згладиться.

Наразі з'явилося розуміння, що завтра може не наступити, людина замислюється, що важливо жити сьогодні, а не відкладаючи на потім. Тому люди ухвалюють радикальні рішення, – прокоментувала психолог.

Також під час війни виявляються наші цінності, а вони є основними у партнерських відносинах. І зараз люди могли побачити, що їхні цінності із партнером кардинально відрізняються.

Третім фактором Діденко назвала стрес. Справа в тому, що зараз ми на піку – роздратування, конфлікти, бачення ситуації. Ці речі також впливають на відносини і можуть спричинити рішення про розлучення.

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Раніше ми розповідали, як зберегти почуття, якщо довго без сексу і в розлуці з коханими.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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