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Почему люди разводятся во время войны – мнение психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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8 апреля, 12:39
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Война катастрофическим образом повлияла на нашу жизнь. В том числе это отобразилось и на отношениях. Почему люди принимают решение расстаться в самое тяжелое время для Украины
Развод во время войны - психолог назвала три важный фактора
Развод во время войны - психолог назвала три важный фактора / Фото: Инстаграм, Коллаж: Сегодня

Единение и поддержка, казалось, – единственные вещи, которые помогают нам выстоять в эти тяжелые времена. Но, мы наблюдаем то, как многие люди расходятся. Новость о разводе Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса всколыхнули украинский шоу-бизнес. Не успел угаснуть интерес к звездам, как рестораторы Миша и Даша Кацурины последовали тем же путем, а вчера и Полина Логунова объявила о расставании с Дмитрием Ступкой.

Почему люди расстаются во время войны? На этот вопрос Life Сегодня ответила психотерапевт, кандидат психологических наук, психолог Марина Диденко.

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На самом деле, расставание – это не трагедия. Кто-то расстается, а кто-то наоборот, женится. С начала войны в Украине уже более 15 тысяч пар заключили брак, – отметила психолог.

Марина Диденко рассказала, что, если у пары ранее были проблемы, то война их оголила. Мы на что-то обращали внимание, закрывали глаза на черты характера или поведение, все думали, что потом разберемся, откладывали решение ради детей и семьи, думали, что все притрется и сгладится.

Сейчас появилось понимание, что завтра может не наступить, человек задумывается, что важно жить сегодня, а не откладывая на потом. Поэтому люди принимают радикальные решения, – прокомментировала психолог.

Также во время войны проявляются наши ценности, а они есть основополагающими в партнерских отношениях. И сейчас люди могли увидеть, что их ценности с партнером кардинально отличаются.

Третьим фактором Диденко назвала стресс. Дело в том, что сейчас мы находимся на пике – раздражение, конфликты, виденье ситуации. Эти вещи также влияют на отношения и могут вызвать решение о разводе.

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Ранее мы рассказывали, как сохранить чувства, если долго без секса и в разлуке с любимыми.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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