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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як зберегти почуття, якщо довго без сексу і в розлуці з коханими

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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31 березня, 15:00
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Зберегти почуття та сім'ю у розлуці важливо, адже любов допомагає у складних ситуаціях та адаптації на новому місці. Які складнощі виникають у розлуці та що робити – у статті
Зберегти почуття, якщо довго без сексу та в розлуці з коханими допоможуть ваші власні ритуали та підтримка один одного
Зберегти почуття, якщо довго без сексу та в розлуці з коханими допоможуть ваші власні ритуали та підтримка один одного / Фото: unsplash.com, livejournal.com

Кохання та інтим з коханою людиною під час війни з Росією допомагають почуватися стабільніше і дає відчуття, що ви хоч трохи, але здатні контролювати ситуацію. Але почуття теж потребують підтримки, якими б сильними вони не були. Як зберегти стосунки або сім'ю, коли ви далеко один від одного – порадами поділилася психотерапевт Наталія Портницька у телеграм-каналі "Психологічна підтримка".

Чому зберегти відносини на відстані важко?

Здається, що під час війни почуття можуть відійти на другий план, адже на першому зараз для багатьох – воювати, захищати країну, бути корисною у чомусь, волонтерити. Люди намагаються насамперед знайти роботу, адаптуватися на новому місці, налагодити побут тощо.

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Допомогти зберегти ваші стосунки і не дати почуттям згаснути можна за допомогою таких способів та ритуалів
Допомогти зберегти ваші стосунки і не дати почуттям згаснути можна за допомогою таких способів та ритуалів / Фото: Telegram: Психологічна підтримка

І в цьому кругообігу почуття притуплюються, відчуття самотності зростає , слова кохання вимовляються все рідше, люди сумують за обіймами, підтримкою та інтимними стосунками в тому числі.

Як зберегти кохання на відстані

Щоб зберегти почуття та стосунки в розлуці, усвідомте, наскільки ви важливі одне для одного. Допомогти зберегти ваші стосунки і не дати почуттям згаснути можна за допомогою таких способів та ритуалів:

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  • частіше спілкуйтеся своєю "кодовою мовою", то використовуйте лагідні прізвиська, назви, які ви самі вигадали і т.д. Це нагадає про найтепліші моменти, пережиті разом, допоможе підтримати почуття
  • створіть свій ритуал спілкування – листування у месенджері, регулярний дзвінок з відео-чатом. Діліться один з одним своїми перемогами та досягненнями, розповідайте про справи, будьте щедрими на похвали та сова підтримки. Краще вибрати один певний час для дзвону і телефонувати щодня.
  • забувайте говорити і писати про свої почуття, важливо дати партнеру/партнерці бачити і відчувати ваше кохання. Якщо немає часу на детальне листування чи розмову, то користуйтеся романтичним стікерами, які нагадуватимуть про кохання.

Непросто слухайте, а намагайтеся почути партнера/партнерку . Вам двом зараз важко, ви обоє турбуєтеся, роздратовані – і це нормально. Якщо ваша "друга половинка" буває надмірно емоційною – постарайтеся відреагувати спокійно. І, звичайно ж, показуйте, що ви помічаєте зусилля партнера.

Як не дати охолонути почуттям, якщо ви в розлуці

Підтримуйте віртуальні стосунки – побачення за чашкою кави або романтика з келихом вина по скайпу або вечеря в зумі. Коли відчуваєте, що нестерпно сумуєте за коханим або коханою – візьміть подаровану ним дрібничку. Якщо дуже тривожно, такі подарунки допомагають заспокоїтись, заземлитися та згадати пережиті разом моменти.

Побачення з чашкою кави або романтика з келихом вина по скайпу або вечеря в зумі допоможе підтримати стосунки, коли ви розлукаєтеся
Побачення з чашкою кави або романтика з келихом вина по скайпу або вечеря в зумі допоможе підтримати стосунки, коли ви розлукаєтеся / Фото: istockphoto.com

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Якщо ваш чоловік чи партнер на фронті чи в небезпечному районі, а ви – у безпечному місці, то регулярно надсилайте йому свої фото, фото дітей за їхніми щоденними заняттями. Це зігріває і мотивує берегти себе задля збереження семи. Діліться мріями про спільні справи після перемоги, а вимушену розлуку постарайтеся прийняти, як привід потонути один за одним. Головне – це зберегти довіру між партнерами та вашу віру у почуття.

Намагайтеся продовжувати жити, працювати – якщо сконцентруватися на роботі під час війни складно, читайте поради психолога.

Також дізнайтесь про психологічні стадії під час війни та як їх пережити.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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