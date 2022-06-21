Окурок і бліда моль – чим хворий Путін насправді, діагноз психотерапевтки

Путін, президент країни-агресора – психопат з манією величі, нещодавно відгукувався на клички "Недопалок" та "Бліда міль". Жорстокість у дитинстві виростила в ньому диктатора, який не зупиниться

В університеті Путіна називали "Недопалок" і "Бліда моль", а жорстоке поводження з ним у дитинстві призвело до розвитку психопатії / Фото: Колаж: Сьогодні,

У бункерного діда, як називають президента РФ – Путіна, напав на Україну , з дитинства було закладено за основу розвиток психопатичного розладу особистості. Чому так вийшло і який діагноз Путіна – розклала по поличках психолог, психотерапевт, PhD Оксана Шершньова.

Офіційна біографія розповідає всім, що Путін народився в Санкт-Петербурзі (тоді – Ленінграді), у повній сім'ї. Але Крістіна Курчаб-Редліх, польська журналістка та юристка, авторка книги "Вова. Володя. Володимир" заявила, що офіційна біографія Путіна – брехня. Жінка тривалий час займалася дослідженням справжньої біографії диктатора.

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Криваві диктатори-психпати, Путін – у тому числі, ніколи не зупиняються самостійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Насправді Путін народився 1950 року під Уралом і ніколи не знав батька. Мати віддала його своїм батькам одразу після народження, через кілька років хлопчика повернули рідній матері, яка вже жила у цей час у Грузії. І вітчим (мати встигла вийти заміж) почав знущатися з маленького Путіна, жорстоко його б'ючи.

Потім маленького Володю знову повернули бабусі та дідусеві, на Урал і вже набагато пізніше віддали до сім'ї у Петербурзі, де його теж били.

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В результаті психологічне насильство і відрив від сім'ї заклали в хлопчику невпевненість і нелюбов до себе, – говорить Оксана Шершньова, – а фізичне насильство у випадку з Путіним відкрило шлях до того, що він став ще більш жорстоким по відношенню до інших.

Так у Путіна змалку заклалася основа для розвитку психопатичного розладу особи. Знущання тривали і в інституті: "Недопалок", "Бліда міль – так називали Путіна під час навчання та його подальшої побудови кар'єри

Коли він досяг найбільшого успіху, став президентом Росії, він почав зганяти своє зло на інших, однак кінця та краю його жорстокості не видно – у цьому особливість психопатичного розладу.

Садистське задоволення психопата-Путіна після того, як він зробив черговий бридкий вчинок, триває недовго і вимагає нових жертв

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Садистське задоволення психопата після того, як він зробив черговий бридкий вчинок, триває недовго і вимагає нових жертв. Саме тому маніяки завжди серійні, а криваві диктатори ніколи не зупиняються самостійно .

Гіпер-невпевненість у собі виливається в нарцисичний розлад, а доведена до крайності – у манію величі, – підбиває підсумок Оксана Шершньова,- Саме її ми й спостерігаємо у Путіна. Підсумовуючи, можемо сказати, що насправді Путін – психопат із манією величі.

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