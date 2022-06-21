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Окурок и бледная моль – чем болен Путин на самом деле, диагноз психотерапевта

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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21 июня, 10:00
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Путин, президент страны-агрессора – психопат с манией величия, недавно отзывался на клички "Окурок" и "Бледная моль". Жестокость в детстве взрастила в нем диктатора, который не остановится
В университете Путина называли "Окурок" и "Бледная моль", а жестокое обращение с ним в детстве привело к развитию психопатии
В университете Путина называли "Окурок" и "Бледная моль", а жестокое обращение с ним в детстве привело к развитию психопатии / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

У бункерного деда, как называют президента РФ – Путина, напавшего на Украину, с детства была заложена основа для развития психопатического расстройства личности. Почему так вышло и каков диагноз Путина – разложила по полочкам психолог, психотерапевт, PhD Оксана Шершньова.

Официальная биография рассказывает всем, что Владимир Путин родился в Санкт-Петербурге (тогда – Ленинграде), в полной семье. Но Кристина Курчаб-Редлих, польская журналистка и юристка, автор книги "Вова. Володя. Владимир" заявила, что официальная биография Путина – вранье. Женщина долгое время занималась исследованием настоящей биографии диктатора.

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Кровавые диктаторы-психпаты, Путин – в том числе, никогда не останавливаются самостоятельно
Кровавые диктаторы-психпаты, Путин – в том числе, никогда не останавливаются самостоятельно / Фото: Коллаж: Сегодня

На самом деле Путин родился в 1950 году под Уралом и никогда не знал отца. Мать отдала его своим родителям сразу после рождения, спустя пару лет мальчика вернули родной матери, которая уже жила в это время в Грузии. И отчим (мать успела выйти замуж) начал издеваться над маленьким Путиным, жестоко его избивая.

Потом маленького Володю опять вернули бабушке и дедушке, на Урал и уже гораздо позже отдали в семью в Петербурге, где его тоже били.

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В итоге психологическое насилие и отрыв от семьи заложили в мальчике неуверенность и нелюбовь к себе,- говорит Оксана Шершньова,- а физическое насилие в случае с Путиным открыло путь к тому, что он стал еще более жестоким по отношению к другим.

Так у Путина с детства заложилась основа для развития психопатического расстройства личности. Издевательства продолжались и в институте: "Окурок", "Бледная моль – так называли Путина во время учебы и его дальнейшего построения карьеры

Когда он добился самого большого успеха, стал президентов России, он начал вымещать свое зло на других, однако конца и края его жестокости не видно – в этом особенность психопатического расстройства.

Садистское удовольствие психопата-Путина после того, ка он сделал очередной мерзкий поступок, длится недолго и требует новых жертв
Садистское удовольствие психопата-Путина после того, ка он сделал очередной мерзкий поступок, длится недолго и требует новых жертв / Фото: Express.co.uk

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Садистское удовольствие психопата после того, ка он сделал очередной мерзкий поступок, длится недолго и требует новых жертв. Именно поэтому маньяки – всегда серийные, а кровавые диктаторы никогда не останавливаются самостоятельно.

Гипер-неуверенность в себе выливается в нарциссическое расстройство, а доведенная до крайности – в манию величия, – подводит итог Оксан Шершньова,- Именно ее мы и наблюдаем у Путина. Подводя итог, можем сказать, что на самом деле Путин – психопат с манией величия.

Также мы писали, чем болен Лукашенко.

А еще узнайте, чем больна Скабеева – ее поведение диагноз или "работа", мнение психологов.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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