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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Психопат чи грає в Гітлера: на що хворий Лукашенко – лікарі назвали діагноз

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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17 червня, 10:00
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше потрапив у поле зору психіатрів у далеких 70-х. З того часу "батьку" не раз ставили психіатричний діагноз
Виявляється, лікарі знали давно, що президент Білорусі - Олександр Лукашенко психічно хворий
Виявляється, лікарі знали давно, що президент Білорусі - Олександр Лукашенко психічно хворий / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

Зневажливе ставлення Олександра Лукашенка, Президента республіки Білорусь до людей, відсутність співпереживання давно було помітно очам фахівців . Білоруський психіатр Дмитро Щигельський давно опублікував історію хвороби "батьки", за що лікареві довелося покинути Білорусь.

Про проблеми з психікою Лукашенко повідомляє і український психолог, психотерапевт, PhD Оксана Шершньова , фахівець вважає, що у "батьки" – параноїдальний розлад особистості.

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Олександр Лукашенко має очевидні ознаки експансивної параної. Він бачить небезпеку на кожному кроці, підозрює оточуючих про те, що вони хочуть йому нашкодити, – каже Оксана Шершньова, – А чого варта його відома промова про те, звідки на Білорусь готувався наступ!

Параноїдальні порушення зазвичай формуються ще у дитинстві коли дитина не почувається в безпеці. Втім, про психічний стан Лукашенка було відомо, якщо вірити медіа, ще задовго до його першого обрання на посаду президента. Так, медкарта майбутнього тоді президента Лукашенка була викрадена з психіатричної лікарні Могильова 1994 році, якраз перед другим туром передвиборчих перегонів.

Виявляється, "батька" перебував на спостереженні у "психлікарні" ще з середини 1970-х років
Виявляється, "батька" перебував на спостереженні у "психлікарні" ще з середини 1970-х років / Фото: Колаж: Сьогодні

Виявляється, "батька" перебував на спостереженні у психлікарні з середини 1970-х років. Наприкінці медичного опису – діагноз та виведення психіатрів: пацієнт (Лукашенко) страждає на мозаїчну психопатію, тобто. тим самим захворюванням, яким страждали Йосип Сталін та Адольф Гітлер.

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Але якщо "батька" психічно хворий, то наскільки він при розумі? Дмитро Щигельський вважає, що цілком. Хоч у Лукашенка розлад особистості, але він цілком усвідомлює характер своїх дій і може розуміти їхні наслідки. Оксана Шершньова також зазначає, що параноїдальний розлад піддається лікуванню, хоча потребує серйозної терапії. Відповідно, Лукашенко підлягає суду.

Також раніше ми писали, На що хвора Скабеєва – її поведінка діагноз чи "робота", думка психологів.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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