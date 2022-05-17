На що хвора Скабеєва – її поведінка діагноз чи "робота", думка психологів

Ольга Скабеєва, російська пропагандистка заслужила "діагноз" медіа-повії. Чи каже поведінка журналістки про її психічне нездоров'я – розібралися експерти

Ольга Скабеєва, вірніше її поведінка – це не діагноз, а така манера «працювати», зазначають психологи / Фото: Колаж: Сьогодні

Ольга Скабеєва, телеведуча та пропагандистка поширює брехню про війну Росії проти України та постійно хамить – але така концепція будь-якого шоу на російському телебаченні. Психологиня Олена Шершньова підозрює у скандальної журналістки так званий "синдром повії" .

Так, Шершньова зазначає, що симптоми такого синдрому можна цілком реалізувати на пропагандистському каналі, де, власне, і працює Скабеєва. Проте зазначимо, що саме слово "повія" говорити некоректно , оскільки воно сприяє стигматизації, тобто "тавруванню" жінок, втягнутих у торгівлю людьми. А проституція класифікується, як торгівля людьми.

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Скабеєва просто намагається відповідати стандартам російської пропаганди, розповсюджуючи брехню за гроші

Журнал Journal of Sex Research писав про це ще у 2017 році: коректно говорити жінка, що проституйована. Проте справа не в самому слові, а в поведінці скандальної пропагандистки: чи дійсно Скабеєва хвора чи справа зовсім не в її психічному здоров'ї?

Ми також звернулися за коментарем до психологині, кандидатки психологічних наук, психотерапевтки Марини Діденко . Експертка зазначає, що щодо Скабеєвої таке образливе висловлювання цілком можна зрозуміти.

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Марина Діденко / Фото: пресслужба

Тому що Скабеєва – людина вкрай неприємна, її поведінка неприпустима. І цілком зрозуміло, що вона займається брехливою пропагандою за гроші .

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Інше питання, що "синдром повії" у цьому випадку використовується більше, не як медичний діагноз, – каже Марина Діденко, – якого я, наприклад, у своїй практиці не зустрічала. А як так званий соціальний опис людини.

І це виправдано тим, що бажання принизити людину, яка робить дуже багато негативних речей для України, зараз відчувають багато хто з нас. Взагалі ставити той чи інший медичний діагноз – завдання не психолога, а лікаря або психотерапевта з медичною освітою, резюмує Марина.

У результаті ми можемо зробити висновки самі: Скабеєва просто намагається відповідати стандартам російської пропаганди та набирати більше рейтингів для свого ток-шоу. Тому навряд чи варто дивуватися, що у шоу вражаючі рейтинги та глядачі схвалюють такий формат.

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