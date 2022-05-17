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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

На що хвора Скабеєва – її поведінка діагноз чи "робота", думка психологів

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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17 травня, 18:00
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Ольга Скабеєва, російська пропагандистка заслужила "діагноз" медіа-повії. Чи каже поведінка журналістки про її психічне нездоров'я – розібралися експерти
Ольга Скабеєва, вірніше її поведінка – це не діагноз, а така манера «працювати», зазначають психологи
Ольга Скабеєва, вірніше її поведінка – це не діагноз, а така манера «працювати», зазначають психологи / Фото: Колаж: Сьогодні

Ольга Скабеєва, телеведуча та пропагандистка поширює брехню про війну Росії проти України та постійно хамить – але така концепція будь-якого шоу на російському телебаченні. Психологиня Олена Шершньова підозрює у скандальної журналістки так званий "синдром повії" .

Так, Шершньова зазначає, що симптоми такого синдрому можна цілком реалізувати на пропагандистському каналі, де, власне, і працює Скабеєва. Проте зазначимо, що саме слово "повія" говорити некоректно , оскільки воно сприяє стигматизації, тобто "тавруванню" жінок, втягнутих у торгівлю людьми. А проституція класифікується, як торгівля людьми.

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Скабеєва просто намагається відповідати стандартам російської пропаганди, розповсюджуючи брехню за гроші
Скабеєва просто намагається відповідати стандартам російської пропаганди, розповсюджуючи брехню за гроші

Журнал Journal of Sex Research писав про це ще у 2017 році: коректно говорити жінка, що проституйована. Проте справа не в самому слові, а в поведінці скандальної пропагандистки: чи дійсно Скабеєва хвора чи справа зовсім не в її психічному здоров'ї?

Ми також звернулися за коментарем до психологині, кандидатки психологічних наук, психотерапевтки Марини Діденко . Експертка зазначає, що щодо Скабеєвої таке образливе висловлювання цілком можна зрозуміти.

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Марина Діденко
Марина Діденко / Фото: пресслужба

Тому що Скабеєва – людина вкрай неприємна, її поведінка неприпустима. І цілком зрозуміло, що вона займається брехливою пропагандою за гроші .

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Інше питання, що "синдром повії" у цьому випадку використовується більше, не як медичний діагноз, – каже Марина Діденко, – якого я, наприклад, у своїй практиці не зустрічала. А як так званий соціальний опис людини.

І це виправдано тим, що бажання принизити людину, яка робить дуже багато негативних речей для України, зараз відчувають багато хто з нас. Взагалі ставити той чи інший медичний діагноз – завдання не психолога, а лікаря або психотерапевта з медичною освітою, резюмує Марина.

У результаті ми можемо зробити висновки самі: Скабеєва просто намагається відповідати стандартам російської пропаганди та набирати більше рейтингів для свого ток-шоу. Тому навряд чи варто дивуватися, що у шоу вражаючі рейтинги та глядачі схвалюють такий формат.

Також ми писали про військових буднях головної дитячої лікарні України – "Охматдиту".

А ще дізнайтеся, як отримати безкоштовну психологічну допомогу під час війни – контакти та адреси.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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