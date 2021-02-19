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Родові прокляття: чи є вони і як їх зняти

Сьогодні, 15:43

Іноді родове прокляття дуже сильне і тоді доводиться навіть змінювати свої особисті дані

Родові прокляття можуть негативно впливати на 7 поколінь, поки люди не спокутують провину своїх предків. Що таке прокляття і яке найсильніше, розповіла "Сьогодні" парапсихолог Лариса Могила.

Світлана, як і її мати розлучилася зі своїм чоловіком до свого 40-річчя, але не надавала цьому значення. Та згодом її сестра також розірвала свої стосунки ближче до 40 років, і вона почала частіше про це думати. Середня сестра Світлани також розлучилася, не доживши тиждень до свого 40-річчя.

Світлана впевнена, що це родове прокляття, адже брата теж спіткала така доля – йому 38 років і він теж нещодавно розлучився.

Випадок Світлани дійсно схожий на родове прокляття, кажуть медіуми. Це негатив, який передається з покоління в покоління. Зазвичай він відбувається до 7 покоління.

Звідки береться родове прокляття?

Прокляття – це не порча або ритуал, який проводиться цілеспрямовано. Це викид негативної емоції або відчаю під час біди.

Але є випадки, коли в родовому проклятті винен хтось один з предків: якщо був в родині чоловік або жінка, які вчинили якесь нещастя щодо іншої людини і це було несправедливо. Звичайно, цю людину за це покарають, каже парапсихолог. І якщо людина сама цей негатив не відкупить за своє життя, то він почне передаватися в наступні покоління.

Чи є протидія сімейному прокляттю?

Парапсихологи кажуть, що така протидія є. Своїми вчинками ви муситимете закрити гріхи своїх родичів. Наприклад, якщо там були замішані гроші – ви мусите своїми грошима або добрими вчинками спокутувати цю провину.

Що таке родове прокляття і як його позбутися
Що таке родове прокляття і як його позбутися
Фото: Depositphotos

Але іноді родове прокляття дуже сильне і тоді доводиться навіть змінювати свої особисті дані.

Іноді, щоб позбутися повністю їхнього впливу, потрібно навіть змінити прізвище, по батькові, а може і місце проживання, якщо ви досі живете в маєтку, де жили ваші давні предки.

Яке прокляття найсильніше?

Одне з найсильніших проклять – від батьків до дитини. Дуже часто це відбувається несвідомо, наприклад, під час якоїсь сварки мати або батько скаже дитині, щоб у неї там того або іншого не було. І навіть якщо через годину батьки покаялися і забули про це, то це нічого не змінює.

Те, що говорить людина своєму кровному родичу – такі прокльони найважчі.

Дуже часто родове прокляття починається з розлучення, кажуть парапсихологи.

Якщо в даний час у вас вже є спільні діти і ви проклинаєте свого чоловіка або дружину, таким чином ви проклинаєте й свою дитину. Тому що дитина бере два покоління від батька і від матері.

Яка причина родових проклять в родині Світлани і що вона планує з цим робити – дивіться докладніше в сюжеті:

Тим часом ми з'ясували, як боротися з негативом в найбільш депресивний місяць в році.

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Джерело: Сьогодні
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