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Магнітні бурі у жовтні 2021 року: місяць почався з потужного спалаху

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 жовтня, 10:58
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На 1 жовтня припадає найсильніша магнітна буря місяця, що досягає небезпечного рівня G1.
Коли очікуються магнітні бурі у жовтні
Коли очікуються магнітні бурі у жовтні / Фото: Колаж: Сьогодні

На зміну вересню, який тримав у напрузі своїми численними і бурхливими проявами сонячної активності, прийшов жовтень і відразу ж відзначився. 1 жовтня на Землю обрушилася сильна магнітна буря.

Коли ще нас турбуватимуть магнітні бурі в середині осені 2021 року, яка буде геомагнітна обстановка на свята жовтня: День учителя, Покров Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, Геловін і в інші дні? Читайте прогноз геомагнітних коливань на жовтень в нашій статті.

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Магнітна буря, що почалася в п'ятницю, 1 жовтня , і досягає рівня G1, в суботу піде на спад, і до неділі геомагнітне поле Землі практично прийде в норму.

Далі ще одна серйозна магнітна буря настане на наступні вихідні, 10 жовтня , але вона буде короткочасною і менш відчутною.

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Доволі потужний і тривалий геомагнітний сплеск припадає на останню декаду місяця. В період з 18 по 26 жовтня штормитиме, а пік цієї бурі випадає на 19, 24 і 25 числа.

Знаючи заздалегідь прогноз магнітних бур, метеозалежні люди зможуть убезпечитися від негативного впливу Сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що сонце не постійне , і прогноз магнітних бур може змінюватися.

Прогноз магнітних бурь на жовтень 2021 року

  • Незначні магнітні коливання у жовтні можливі: 2, 3, 5, 18, 20, 21, 26, 31 числа.
  • Серйозні магнітні бурі очікуються1, 10, 19, 24, 25 жовтня.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

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Раніше ми публікували місячний календар на жовтень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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