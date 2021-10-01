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Лунный календарь на неделю 4-10 октября 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 октября, 13:04
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Согласно лунному календарю, самыми опасными и сложными днями, когда легко попасть под дурное влияние и поддаться соблазнам, будут вторник и суббота.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало октября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 4-10 октября 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 4-10 октября 2021 года

  • 4 октября, понедельник – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

  • 5 октября, вторник – 29-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

  • 6 октября, среда – 30-й, 1-й лунный день
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Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние в 14:06. День всепрощения и планирования новых дел.

  • 7 октября, четверг – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

  • 8 октября, пятница – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

  • 9 октября, суббота – 4-й лунный день
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Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

  • 10 октября, воскресенье – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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