Сериалы, еда и прогулки: как украинцы справляются со стрессом

Провести время с любимым, отправиться на шопинг или уехать в другую страну. Каждый вправе выбирать, как справляться с проблемами. Рассказываем о самых популярных среди украинцев

Как украинцы справляются со стрессом / Фото: freepik.com

Мало кто из нас не поддался панике, читая о возможном вторжении России в Украину. Что делать в первую очередь: собирать чемодан на случай если, купить необходимые продукты и лекарства, придумать, как спасать кота… В последние недели наши головы перегружены потоком негативной информации, и шутки с мемами на тему военно-политической ситуации – почти единственное спасение.

LIFE Сегодня вместе с исследовательской компанией Gradus Research провели исследование методом самозаполнения анкет в мобильном приложении, чтобы понять, как украинцы борются со стрессом в это непростое время.

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Так, 26% украинцев ответили, что лучший способ справится с тревожностью – проводить время с близкими и семьей. 28,9% женщин ответили, что частые прогулки способны снизить стресс, а 27% – что путешествия и смена обстановки. В то же время 11,5% женщин используют для этого шопинг.

Большинство людей (33,9%) в возрасте после 55 лет также стараются гулять на свежем воздухе, чтобы восстановить эмоциональный баланс.

Интересно, что 11,1% наших соотечественников считают, что справиться с критической ситуацией лучше с помощью алкоголя, а 11,7% – что с помощью чтения.

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Еще одним из важных факторов, который украинцы используют, чтобы не поддаваться панике – это времяпровождение с любимым человеком (17%) или с друзьями (14,9%).

С трудом верится, но поколение Z справляется со стрессом совершенно иначе. Согласно данным, люди в возрасте от 18 до 24 лет (27,3%) чаще смотрят фильмы и сериалы. Они убеждены, именно это занятие помогает им отвлечься от проблем насущных.

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Среди всех возрастных групп зумеры меньше отправляются в путешествия (12,4%), но зато предпочитают прогулки (18,9%).

Самым же невероятным фактом, который следует из исследования, – это то, что 14,6% представителей поколения Z едят, чтобы справиться со стрессом. Это самый высокий процент из всех опрошенных возрастных групп. Для сравнения, только 3,5% людей в возрасте 55-60 лет предпочитают чревоугодие в стрессовой ситуации.

Также украинцы продолжают игнорировать специалистов, ведь только 2,6% ответили, что пользуются услугами психологов, чтобы позаботиться о своем ментальном здоровье.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

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