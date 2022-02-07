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Що "притягує" депресію? Психолог назвала 10 причин, якими люди нехтують

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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7 лютого, 17:04
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Люди піддаються впливу 10 факторам, а потім страждають від депресивного стану

Депресія – це розлад психічного здоров'я, під час якого людина почувається пригніченою і апатичною до всього, що її оточує. Депресивний стан є проблемою людей, який мінімізує бажання жити на повну, розвиватися та діяти. Ми з психологом Альоною Щербань, розповімо про 10 факторів, які "притягають" депресію. Читайте, щоб оминути проблему і жити без стресу.

/ Фото: пресслужба

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1 – погана фізична форма

Якщо ви незадоволені своєю фізичною формою, не стежите за якістю тіла, а ще недбало ставитеся до його потреб (мало спите, незбалансовано харчуєтеся, недостатньо п'єте води), то це наблизить вас до депресії.

2 – неактивний стиль життя

Люди, які "за" активний стиль життя, менше страждають від депресивного стану. Тіло знаходиться в стані "застою" і наближає вас до депресії, якщо ви працюєте сидячи цілий день, мало рухаєтеся, не влаштовуєте прогулянок і не займаєтесь спортом.

3 – незахищеність

Люди повинні відчувати захищеність щодня: йдеться не лише про затишний будинок, а й спілкування з близькими людьми. Під час пошуку другої половинки, бажано вибирати психологічно зрілих партнерів, які розумітимуть вас на ментальному рівні.

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/ Фото: freepik.com

4 – відсутність власної позиції

Вибудовуйте власні межі та не дозволяйте їх руйнувати іншим. Відстоюйте власну позицію та цінності, які є правилами вашого життя. Люди, які йдуть за покликом інших і забувають про себе, частіше перебувають в депресивному стані.

5 – невміння проявляти свою сексуальність

Ви не знаєте і не розумієте, як отримувати чуттєве задоволення від контакту зі світом та відчувати тілесну насолоду. Невміння проявляти свою сексуальність – це один із факторів, який "притягує" депресивний стан.

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6 – відсутність правильної комунікації з соціумом

У вашому житті порушено баланс під час спілкування з людьми "брати-давати". Ви не ділитесь тим, що у вас є, не цінуєте і не дякуєте за те, що маєте. Ще у вас немає можливості просити про те, що для вас є важливим, бо ви не вмієте чи досі не навчилися.

/ Фото: freepik.com

7 – низька самооцінка

Можливо у вас немає внутрішнього стрижня. І ви зовсім не знаєте собі ціни. Не вмієте привласнювати свої досягнення і сміливо спиратися на свій досвід.

8 – невміння будувати здорові стосунки з оточенням

Людям слід бути сміливими, щоб завершити стосунки, в яких немає майбутнього, а ще стати впевненішим у собі, і не боятися робити перші кроки. Головне – залишатися вірним власним цінностям та позиції.

9 – неаргументована критика

Ви ближче до депресії, якщо у вас живе внутрішній критик, який постійно займається засудженням та знеціненням себе. Невміння приймати компліменти від оточення – це ще один "дзвінок", що ви на крок ближче до депресивного стану.

10 – не цінуєте те, що маєте

Ви часто перебуваєте у стані двоїстості: ділите світ на зло та добро, чорне та біле. І не усвідомлюєте, що у вас є ті та інші якості. І це неприйняття значно знижує якість вашого життя.

Також читайте: як заснути без снодійного і перемогти безсоння.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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