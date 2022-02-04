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Що зламало українців: 69% пережили стрес у 2021 році. Такого не було 10 років

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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4 лютого, 14:44
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Найбільше люди хвилювалися через пандемію, хворобу близьких, втрату роботи та ситуацію на сході країни
Опитування показало, скільки українців пережили стрес у 2019 році
Опитування показало, скільки українців пережили стрес у 2019 році / Фото: pixabay.com

Посткоподібна депресія – важке випробування. Протягом 2021 року більше половини українців (69%) пережили якийсь стрес. Соціологи стверджують, що це рекордна кількість за останні 10 років. Найбільше людей хвилювала ситуація з коронавірусом, повідомляє kiis.

Київський міжнародний інститут соціології надав результати опитування, які кажуть, що всього 29% опитаних людей не пережили жодної стресової ситуації за 2021 рік. Але це набагато менше, ніж у 2019 році. До пандемії, яка розпочалася у 2019 році, 49% українців жили без стресу.

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Соціологи кажуть, що протягом останніх 3 років COVID-19 дуже виснажив людей. Особливо це торкнулося тих, хто пережив хворобу чи ще гірше – смерть близьких.

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Про що найчастіше переживали українці у 2021 році:

  • Смерть рідних (19%) – на 3% більше за 2020 рік
  • Тяжка хвороба, операція (18%) – на 3% більше 2020 року
  • Хвороба близьких (16%) – такий самий результат у 2020 році
  • Безробіття (11%) – на 2% менше 2020 року
  • Інші причини (10%) – аналогічно у 2020 році.

Порівнюючи результати з отриманими за період з 2013 по 2019 рік, виходить, що з 2020 по 2021 рік майже вдвічі зросла кількість тих, хто пережив смерть рідних.

Проте, за період з 2019 по 2021 рік менше людей відчували себе непотрібними та марними порівняно з періодом з 2013 по 2018 роки.

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Соціологи кажуть, що 2021 року стрес частіше переживали жінки – 73% порівняно з 63% серед опитуваних чоловіків; сільські мешканці – 73% проти 67% міських; бідні та середнього достатку люди – 75% проти 53% фінансово успішних.

Кількість людей, які не переживали стреси, зменшується з 2013 року, коли розпочався конфлікт на сході країни – показник упав із 48% до 34%.

Також читайте: як не панікувати через вторгнення Росії в Україну – поради психотерапевта

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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