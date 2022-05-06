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Як прийняти відмову рідних від евакуації – поради психолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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6 травня, 11:27
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Ваші батьки чи близькі відмовляються їхати з рідного дому. Що робити в таких випадках, як пояснити, що це небезпечно і чи можна залишити їх у зоні бойових дій – розповідає психолог
Як прийняти позицію рідних не їхати з рідного дому? Психолог поділилася думкою
Як прийняти позицію рідних не їхати з рідного дому? Психолог поділилася думкою / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми розповідали, як переконати людей старшого віку залишити свій дім, щоб переїхати у безпечне місце. Але що робити, якщо батьки навідріз відмовляються їхати? Психолог Світлана Арефнія у програмі Зірковий шлях на каналі Україна пояснила, як на це реагувати.

"Нехай під кулями, але у своєму ліжку", – таку фразу найчастіше ми чуємо від родичів, батьків та близьких. Люди не готові покинути свій будинок та поїхати. Особливо це стосується людей похилого віку.

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Як прийняти їхнє рішення

  • 1 крок. Спокійно попросіть людину пояснити свій вибір. Психолог розповіла, що промовляючи вголос, людина чує себе збоку, підбираючи певні слова, які знижують рівень емоцій.
  • 2 крок. Дайте зрозуміти людині, що вона повністю відповідальна за своє рішення.

Ми намагаємося все контролювати та забираємо відповідальність на себе, хоча рідна людина – вже не дитина. Але вірний шлях до порозуміння – це прийняття чужого вибору, – прокоментувала Світлана Арефнія.

  • 3 крок. Розкажіть про свої почуття, що вам боляче залишати людину, що ви страждатимете, що вам дуже важко зрозуміти, чому вона не хоче поїхати, але ви приймаєте її вибір та сильно переживатимете.

Ваше співпереживання дуже допомагає людині, яка залишається, – сказала психолог, – і в той же час заспокоює вас, тому що ви не накопичуєте в собі емоції.

  • 4 крок. Почувши відмову від евакуації, ви можете злитися, ображатися, бути розгубленим. Але завжди залишайтеся на зв'язку, телефонуйте і пишіть їм.

Зараз дуже важливо говорити багато про кохання, бо це підтримує людину. І якщо раптом щось станеться, ви не шкодуватимете, що не встигли сказати найважливіші слова. Тому якнайчастіше говоріть про свої почуття, – порадила Світлана Арефнія.

Дивіться більше відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях".

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини читайте у Telegram-каналі.

Вам буде цікаво дізнатися, чому ми більше не йдемо в бомбосховищі, чуючи сигнал "Тривога".

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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