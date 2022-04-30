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Чому ми більше не йдемо в бомбосховище, коли лунає сигнал "Тривога"

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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30 квітня, 18:38
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Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" психологиня Олена Адамова розповіла, через що виникає апатія до власної безпеки та дала поради, як захистити себе та близьких у стресових ситуаціях
Українці стали надто безтурботними?
Українці стали надто безтурботними? / Фото: Колаж: Сьогодні

Зізнаємось чесно, мало хто з нас біжить до бомбосховища, коли чує сигнал "Тривога". Чому ми стали такі безтурботні? Психологиня Олена Адамова пояснила: страх має три стадії, одна з яких – виснаження. Це захисний механізм психіки про те, що людина втомилася.

Це можна назвати атрофією почуттів. І боротися із цим не слід, адже цей механізм допомагає нам вижити. Людина не може постійно жити у стресовому стані. Щоб не довести себе до лікарні, слід вчасно зрозуміти, що ви втомилися і потребуєте відпочинку. Але при цьому треба продовжувати тримати руку на пульсі та зберігати безпеку, – коментує Олена Адамова.

Як стабілізувати психологічний стан

Психологиня радить повернутися до рутинного життя – прибирати в будинку, мити підлогу та посуд, готувати їжу, красиво сервірувати стіл, приймати ванну, а не швидко митися під душем, фарбуватися та доглядати шкіру та волосся, наносити маски на шкіру обличчя. По можливості, звісно, повертатися до звичок мирного життя.

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Тримайте фокус уваги на тому, що забезпечить вам безпеку. Концентруйтеся та відповідайте собі на запитання: "Чи справді це загрожує мені?" Стрес є досить небезпечним станом для людини, адже чимало людей помирають через те, що в момент приймають неправильне рішення, тікаючи у бік стрілянини. Але ще небезпечніше нехтувати власною безпекою – не спускатися в укриття чи гуляти у комендантську годину. І розслабляйтеся, адже постійний страх та думки про смерть притягують погане. Відсіюйте це та вірте у світле майбутнє, але оцінюйте ситуацію, в якій перебуваєте та реагуйте, – радить Олена Адамова.

Дивіться відео програми "Ранок з Україною" з Оленою Адамовою:

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини читайте у Telegram-каналі.

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Вам буде цікаво дізнатися, як подолати синдром завмерлого стану та повернутися до життя під час війни.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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