Чому ми більше не йдемо в бомбосховище, коли лунає сигнал "Тривога"

Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" психологиня Олена Адамова розповіла, через що виникає апатія до власної безпеки та дала поради, як захистити себе та близьких у стресових ситуаціях

Українці стали надто безтурботними? / Фото: Колаж: Сьогодні

Зізнаємось чесно, мало хто з нас біжить до бомбосховища, коли чує сигнал "Тривога". Чому ми стали такі безтурботні? Психологиня Олена Адамова пояснила: страх має три стадії, одна з яких – виснаження. Це захисний механізм психіки про те, що людина втомилася.

Це можна назвати атрофією почуттів. І боротися із цим не слід, адже цей механізм допомагає нам вижити. Людина не може постійно жити у стресовому стані. Щоб не довести себе до лікарні, слід вчасно зрозуміти, що ви втомилися і потребуєте відпочинку. Але при цьому треба продовжувати тримати руку на пульсі та зберігати безпеку, – коментує Олена Адамова.

Як стабілізувати психологічний стан

Психологиня радить повернутися до рутинного життя – прибирати в будинку, мити підлогу та посуд, готувати їжу, красиво сервірувати стіл, приймати ванну, а не швидко митися під душем, фарбуватися та доглядати шкіру та волосся, наносити маски на шкіру обличчя. По можливості, звісно, повертатися до звичок мирного життя.

Реклама

Тримайте фокус уваги на тому, що забезпечить вам безпеку. Концентруйтеся та відповідайте собі на запитання: "Чи справді це загрожує мені?" Стрес є досить небезпечним станом для людини, адже чимало людей помирають через те, що в момент приймають неправильне рішення, тікаючи у бік стрілянини. Але ще небезпечніше нехтувати власною безпекою – не спускатися в укриття чи гуляти у комендантську годину. І розслабляйтеся, адже постійний страх та думки про смерть притягують погане. Відсіюйте це та вірте у світле майбутнє, але оцінюйте ситуацію, в якій перебуваєте та реагуйте, – радить Олена Адамова.

Дивіться відео програми "Ранок з Україною" з Оленою Адамовою:

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини читайте у Telegram-каналі.

Реклама

Вам буде цікаво дізнатися, як подолати синдром завмерлого стану та повернутися до життя під час війни.