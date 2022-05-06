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Как принять отказ родных от эвакуации – советы психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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6 мая, 11:27
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Ваши родители или близкие отказываются уезжать из родного дома. Что делать в таких случаях, как объяснить, что это опасно и можно ли оставить их в зоне боевых действий – рассказывает психолог
Как принять позицию родных не уезжать из родного дома? Психолог поделилась мнением
Как принять позицию родных не уезжать из родного дома? Психолог поделилась мнением / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы рассказывали, как убедить людей старшего возраста оставить свой дом, чтобы переехать в безопасное место. Но, что делать, если родители наотрез отказываются уезжать? Психолог Светлана Арефния в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" объяснила, как на это реагировать.

"Пусть под пулями, но в своей кровати", – такую фразу чаще всего мы слышим от родственников, родителей и близких. Люди не готовы бросить свой дом и уехать. Особенно это касается пожилых людей.

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Как принять их решение

  • 1 шаг. Спокойно попросите человека объяснить свой выбор. Психолог рассказала, что проговаривая вслух, человек слышит себя со стороны, подбирая определенные слова, которые снижают уровень эмоций уезжающих.
  • 2 шаг. Дайте понять человеку, что он полностью ответственный за свое решение.

Мы стараемся все контролировать и забираем ответственность на себя, хотя родной человек – уже не ребенок. Но верный путь к взаимопониманию – это принятие чужого выбора, – прокомментировала Светлана Арефния.

  • 3 шаг. Расскажите о своих чувствах, что вам больно оставлять человека, что вы будете страдать, что вам очень трудно понять, почему он не хочет уехать, но вы принимаете его выбор и будете сильно переживать.

Ваше сопереживание очень помогает человеку, который остается, – сказала психолог, – и в то же время успокаивает вас, потому что вы не копите в себе эмоции.

  • 4 шаг. Услышав отказ от эвакуации, вы можете злиться, обижаться, быть в растерянности. Но, всегда оставайтесь на связи, звоните и пишите ему.

Сейчас очень важно говорить много про любовь, потому что это поддерживает человека. И если вдруг что-то произойдет, вы не будете жалеть, что не успели сказать самые важные слова. Поэтому как можно чаще говорите о своих чувствах, – посоветовала Светлана Арефния.

Смотрите больше видео на YouTube-канале "Зірковий шлях".

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости читайте в Telegram-канале.

Вам будет интересно узнать, почему мы больше не идем в бомбоубежище, слыша сигнал "Тревога".

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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