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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як планувати своє життя, коли незрозуміло, що буде завтра

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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17 червня, 11:50
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У програмі "Ранок з Україною" психолог Олена Адамова розповіла, як звикнути до нового життя, в якому контролювати та планувати своє майбутнє просто неможливо
Жити одним днем ​​чи все-таки можна щось запланувати? Розбираємось із психологом
Жити одним днем ​​чи все-таки можна щось запланувати? Розбираємось із психологом / Фото: Колаж: Сьогодні

У липні потрібно взяти відпустку та відвезти дітей на море, у серпні оновити гардероб на літніх сейлах, у вересні обговорити з друзями плани на Новий рік, щоб встигнути забронювати квитки та житло за прийнятними цінами, до середини 2023 року виплатити кредит за машину та почати готуватися до ремонту... Приблизно так виглядали наші плани до 24 лютого.

Понад 110 днів війни за плечима ми намагаємося адаптуватися, але звикнути до цього просто неможливо. Жити одним днем виявилося складніше, ніж ми могли собі уявити.

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Коронавірус показав нам, що плани можуть будуватися не більше ніж на тиждень, а війна навчила жити одним днем. Але насправді ми й раніше не мали цього контролю. Те, що людина може контролювати своє життя, – ілюзія. Єдине, що ми можемо вибирати один із запропонованих нам варіантів, – пояснила психолог Олена Адамова в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Експерт наголосила, що не варто відмовлятися від планування, просто потрібно трохи переформатувати цей процес.

Ви повинні жити так, щоб були сили та бажання прокинутися завтра. Під час війни виживуть лише ті, хто має сенс жити. Раджу кожному завести блокнот, де ви розписуватимете свій день у деталях – кожні півгодини. Шукати у кожному дні радість та активність, а на новини відводити мінімальну кількість часу. А ще не поринайте у прогнози: коли закінчиться війна, помре Путін або ми переможемо. Зрозумійте, інформаційна війна анітрохи не краща за озброєну. Людина тоне у цих невтішних новинах і потихеньку заводить себе у депресію, – пояснила психолог.

Олена Адамова радить сконцентруватися на тому, що відбувається з вами сьогодні, знаходити в цьому комфорт, наповнювати день цікавими речами, шукати крупинки щастя. Наприклад, приготувати щось незвичайне для близьких, намалювати картину, знову почати вивчати англійську, зайнятися йогою, читати книги, посадити квіти. Такі прості речі допоможуть наповнити кожен день змістом і ви знову плануватимете своє завтра.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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Дивіться відео з Оленою Адамовою у програмі "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 8:30 на телеканалі "Індиго TV":

Вам буде цікаво дізнатися думку психолога про те, чи мають право українці радіти під час війни.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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