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Как планировать свою жизнь, когда непонятно, что будет завтра

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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17 июня, 11:50
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В программе "Ранок з Україною" психолог Елена Адамова рассказала, как привыкнуть к новой жизни, в которой контролировать и планировать свое будущее просто невозможно
Жить одним днем или все-таки можно что-то запланировать? Разбираемся с психологом
Жить одним днем или все-таки можно что-то запланировать? Разбираемся с психологом / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

В июле нужно взять отпуск и отвезти детей на море, в августе обновить гардероб на летних сейлах, в сентябре обсудить с друзьями планы на Новый год, чтобы успеть забронировать билеты и жилье по вменяемым ценам, до средины 2023 выплатить кредит за машину и начать готовиться к ремонту... Приблизительно так выглядели наши планы до 24 февраля.

Более 110 дней войны за плечами, мы пытаемся адаптироваться, но привыкнуть к этому просто невозможно. Жить одним днем оказалось сложнее, чем мы могли себе представить.

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Коронавирус показал нам, что планы могут строиться не больше, чем на неделю, а война научила жить одним днем. Но на самом деле у нас и раньше не было этого контроля. То, что человек может контролировать свою жизнь – иллюзия. Единственное, что мы можем – выбирать один из предложенных нам вариантов, – объяснила психолог Елена Адамова в эфире телеканала "Індиго TV".

Эксперт отметила, что не стоит отказываться от планирования, просто нужно немного переформатировать этот процесс.

Вы должны жить так, чтобы были силы и желание проснуться завтра. Во время войны выживут только те, кто имеет смысл жить. Советую каждому завести блокнот, где вы будете расписывать свой день в деталях – каждые полчаса. Искать в каждом дне радость и активность, а на новости отводить минимальное количество времени. А еще не окунайтесь в прогнозы: когда закончится война, умрет Путин или мы победим. Поймите, информационная война ничуть не лучше вооруженной. Человек тонет в этих нелестных новостях и потихоньку заводит себя в депрессию, – объяснила психолог.

Елена Адамова советует сконцентрироваться на том, что происходит с вами сегодня, находить в этом комфорт, наполнять день интересными вещами, искать крупинки счастья. Например, приготовить что-то необычное для близких, нарисовать картину, снова начать учить английский, заняться йогой, читать книги, посадить цветы. Такие простые вещи помогут наполнить каждый день смыслом и вы снова будете планировать завтрашний день.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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Смотрите видео с Еленой Адамовой в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 8:30 на телеканале "Індиго TV":

Вам будет интересно узнать мнение психолога о том, имеют ли право украинцы радоваться во время войны.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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