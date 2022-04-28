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Ірина Верещук зізналася, що допомагає їй впоратися зі стресом – лайфаки від міністра

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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28 квітня, 16:01
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Відомий політик, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук дала ексклюзивне інтерв'ю ведучій програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілії Ребрик
Як справляється зі стресом міністр? Беремо приклад
Як справляється зі стресом міністр? Беремо приклад / Фото: Колаж: Сьогодні

Ірина Верещук відверто розповіла, де її чоловік і син, коли вона бачилася з сім'єю востаннє і як ставиться до невдач та поразок на війні. Міністр розповіла, що допомагає їй підтримувати бойовий дух і не піддаватися зайвим емоціям.

У мене є люди, які допомагають мені, за що я їм дуже вдячна. Звичайно, сама я б не впоралась. Але з психологами зараз важко, не має часу на це, тому я сама собі трішки психолог. Мене загартовують і піднімають зустрічі з людьми, яких вдалось врятувати. Але буває й таке, що гуманітарні коридори не відкриваються, і це для мене особиста поразка. Я звикла перемагати. Дивлюся в очі тих людей, які повірили, вийшли під обстріли, а вивезти їх не вдалось, і можу лише зрозуміти, що вони відчувають, коли повертаються назад у підвали, тому я продовжую боротьбу за їхні життя, – коментує Ірина Верещук в інтерв’ю каналу "Україна".

Політик чітко знає, як боротися з розпачем та поділилася власними дієвими лайфхаками.

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У мирному житті я займалась тайським боксом. Приходила на заняття двічі на тиждень, вдягала рукавички і била тренера (сміється). Це допомагало викидати негативну енергію.

Ірина Верещук на заняттях з боксу у мирний час
Ірина Верещук на заняттях з боксу у мирний час / Фото: instagram.com/iryna_vereshchuk/

Зараз я щодня займаюсь із спортивним інвентарем – віджимаюсь від підлоги, присідаю, роблю різні вправи. Все для того, щоб тримати тіло в правильному фізичному тонусі, – поділилась Ірина Верещук. – Треба розуміти, що війна триває і, на жаль, буде тривати, можуть бути фази, куди гірші, ніж ті, що ми переживали на початку. Ми ж маємо робити все найкращим чином і тоді стане легше. А ще не треба завищувати очікування. Перемога прийде тоді, коли ми самі її нашими руками, своїми сльозами, потом і кров’ю винесемо. Ми її самі викуємо, а тому треба загартувати свій дух.

Дивіться відео з інтерв'ю Ірини Верещук ведучої програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілії Ребрик:

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Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини читайте у Telegram-каналі.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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