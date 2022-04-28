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Ирина Верещук призналась, что помогает ей справиться со стрессом – лайфаки от министра

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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28 апреля, 16:01
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Известный политик, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук дала эксклюзивное интервью ведущей программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилии Ребрик
Как справляется со стрессом министр? Берем пример
Как справляется со стрессом министр? Берем пример / Фото: Коллаж: Сегодня

Ирина Верещук откровенно рассказала, где находятся ее муж и сын, когда она виделась с семьей последний раз и как относится к неудачам и поражениям на войне. министр рассказала, что помогает ей поддерживать боевой дух и не поддаваться лишним эмоциям.

У меня есть люди, которые помогают мне, за что я им очень благодарна. Конечно, сама я бы не справилась. Но с психологами сейчас тяжело, нет времени на это, поэтому я сама себе немного психолог. Меня закаляют и поднимают встречи с людьми, которых удалось спасти. Но бывает и такое, что гуманитарные коридоры не открываются, и это для меня личное поражение. Я привыкла побеждать. Смотрю в глаза тех людей, которые поверили, вышли под обстрелы, а вывезти их не удалось, и могу только понять, что они чувствуют, когда возвращаются в подвалы, поэтому продолжаю борьбу за их жизни, – комментирует Ирина Верещук в интервью каналу "Украина".

Политик четко знает, как бороться с отчаянием и поделилась собственными действенными лайфхаками.

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В мирной жизни я занималась тайским боксом. Приходила на занятия дважды в неделю, одевала перчатки и била тренера (смеется). Это помогало выбрасывать отрицательную энергию.

Ирина Верещук на занятиях по боксу в мирное время
Ирина Верещук на занятиях по боксу в мирное время / Фото: instagram.com/iryna_vereshchuk/

Сейчас я каждый день занимаюсь со спортивным инвентарем – отжимаюсь от пола, приседаю, делаю разные упражнения. Все для того, чтобы держать тело в правильном физическом тонусе. Надо понимать, что война продолжается и, к сожалению, будет продолжаться, могут быть фазы, куда хуже, чем мы переживали в начале. Мы должны делать все наилучшим образом и тогда станет легче. А еще не нужно завышать ожидания. Победа придет, когда мы сами ее нашими руками, своими слезами, потом и кровью вынесем. Мы ее сами выкуем, а потому нужно закалить свой дух.

Смотрите видео с интервью Ирины Верещук ведущей программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилии Ребрик:

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Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости читайте в Telegram-канале.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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