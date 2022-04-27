Сталева леді: Ірина Верещук вперше розповіла, коли бачила сім'ю і де її чоловік та син

В ексклюзивному інтерв'ю з ведучою програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілією Ребрик міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відверто розповіла про сім'ю

Ірина Верещук - одна з тих людей, які справді перебувають на своєму місці

До війни більшість із нас навіть не підозрювали про те, хто така Ірина Верещук та чим вона займається. Сьогодні ми дивимося її відеозвернення, як і голів військових адміністрацій, про ситуації з гуманітарними коридорами та надихаємось силою цієї жінки.

Ірина служила в армії, закінчила розвідувальний факультет, займалася різними видами бойових мистецтв, навіть намагалася потрапити до Іраку у складі миротворчого контингенту. Опорою та підтримкою Верещук у всіх починаннях є її чоловік.

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У нас взагалі немає ніякої конкуренції. Він дійсно, як то кажуть, військовий з голови до ніг – 28 років у офіцерських чоботах і сьогодні теж захищає нашу землю. А ось син зовсім інший, він айтішник. В нього немає ні краплі мого лідерського характеру, але він дуже добра людина, яка воює зараз на своєму фронті, – поділилася міністр у програмі "Ранок з Україною"

З перших днів війни Ірина разом із командою президента веде активну боротьбу за життя українців. Їй довелося залишити сім'ю, як і більшість, вона не бачила своїх чоловіків з початку війни. Вона пояснила – рятують розмови по телефону та надія кожного на якнайшвидшу перемогу:

Звісно, бракує розмов і обіймів, як всім. Але ми не маємо права на зайві емоції. Мене гріє їхня любов. Я знаю, що вони мене люблять і поважають те, що я роблю. Мені це постійно каже син, мабуть, бачить мене по телебаченню, я це все розумію… але я йому ще колись в дитинстві сказала: "Олег, ти маєш зрозуміти, що я завжди робитиму кар’єру, допомагатиму іншим, адже в мене багато соціальної енергії. Давай домовимось, я допомагатиму всім діткам, а ти вже сам даватимеш собі раду". Він це все зрозумів, і зараз у мене немає дилеми… я ще ні разу не була вдома і чоловік теж. Перші дні син взагалі жив сам, а потім поїхав до родичів, – розповіла Верещук.

Дивіться відео з інтерв'ю Ірини Верещук із ведучої програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілією Ребрик:

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