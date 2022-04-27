Сталева леді: Ірина Верещук вперше розповіла, коли бачила сім'ю і де її чоловік та син

До війни більшість із нас навіть не підозрювали про те, хто така Ірина Верещук та чим вона займається. Сьогодні ми дивимося її відеозвернення, як і голів військових адміністрацій, про ситуації з гуманітарними коридорами та надихаємось силою цієї жінки.
Ірина служила в армії, закінчила розвідувальний факультет, займалася різними видами бойових мистецтв, навіть намагалася потрапити до Іраку у складі миротворчого контингенту. Опорою та підтримкою Верещук у всіх починаннях є її чоловік.
У нас взагалі немає ніякої конкуренції. Він дійсно, як то кажуть, військовий з голови до ніг – 28 років у офіцерських чоботах і сьогодні теж захищає нашу землю. А ось син зовсім інший, він айтішник. В нього немає ні краплі мого лідерського характеру, але він дуже добра людина, яка воює зараз на своєму фронті, – поділилася міністр у програмі "Ранок з Україною"
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З перших днів війни Ірина разом із командою президента веде активну боротьбу за життя українців. Їй довелося залишити сім'ю, як і більшість, вона не бачила своїх чоловіків з початку війни. Вона пояснила – рятують розмови по телефону та надія кожного на якнайшвидшу перемогу:
Звісно, бракує розмов і обіймів, як всім. Але ми не маємо права на зайві емоції. Мене гріє їхня любов. Я знаю, що вони мене люблять і поважають те, що я роблю. Мені це постійно каже син, мабуть, бачить мене по телебаченню, я це все розумію… але я йому ще колись в дитинстві сказала: "Олег, ти маєш зрозуміти, що я завжди робитиму кар’єру, допомагатиму іншим, адже в мене багато соціальної енергії. Давай домовимось, я допомагатиму всім діткам, а ти вже сам даватимеш собі раду". Він це все зрозумів, і зараз у мене немає дилеми… я ще ні разу не була вдома і чоловік теж. Перші дні син взагалі жив сам, а потім поїхав до родичів, – розповіла Верещук.
Дивіться відео з інтерв'ю Ірини Верещук із ведучої програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Лілією Ребрик:
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