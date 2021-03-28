Гороскоп на сьогодні 28 березня: Близнюки зможуть вирішити будь-яке завдання, а у Раків сімейний день

Астрологічний прогноз на 28 березня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на неділю, 28 березня 2021 року. Події цього дня багато в чому залежатимуть від вашого настрою, а не навпаки. Ви самі в змозі написати сценарій, за яким розвиватиметься життя в багатьох сферах. Не забувайте, що немає нічого вічного. Насолоджуйтесь життям, даруйте посмішки, емоції – не шукайте приводів, а даруйте подарунки просто так. А якщо привід все ж є – скористайтеся календарем подарунків на березень.

Овен (22 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2021 року, для Овна

Сьогодні просто ідеальний день, щоб зайнятися домашніми справами і вирішити все, що накопичилося за довгий час. Нерви можуть не витримати і ви на когось накричите. Попийте м'ятного чаю, помедитируйте і буде вам щастя.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2021 року, для Тельця

Сьогодні до вас можуть повернутися люди з минулого, з якими у вас були серйозні стосунки. Отже, у вас з'явиться можливість вирішити нерозв'язаний конфлікт. Але не розкривайте повністю свою душу ні перед ким – цим можуть скористатися.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2021 року, для Близнюків

Будь-які духовні практики будуть сьогодні вдалими. Зможете швидко вирішити навіть найскладнішу задачу, пов'язану з бізнесом, – цим потрібно скористатися. Вечір у колі близьких людей порадує своїм затишком і теплом. Будьте милішими сьогодні!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2021 року, для Рака

Сьогодні сміливо влаштовуйте сімейний день і кличте в гості всіх близьких. Локдаун для цього просто ідеально підходить. А якщо вийде кудись вибратися – можете навіть відправитися в невелику подорож. Зірки говорять, що сьогодні хороший день для зачаття!

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2021 року, для Лева

Сьогодні не можна приймати все близько до серця, інакше розчарування вам не уникнути. Не варто звинувачувати себе у всіх проблемах, намагайтеся розібратися в усьому, не відчуваючи почуття провини. Можлива легка депресія, тому постарайтеся не усамітнюватися. Якщо самі розібратися не зможете – зверніться за допомогою до фахівця.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2021 року, для Діви

Найкращий час, щоб зайнятися особистими справами, до яких ніяк руки не доходили. Нарешті з'явиться час почистити телефон, злити фотографії на жорсткий диск і вибрати всі необхідні гаджети. Ремонт і перестановка в квартирі будуть дуже доречними.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2021 року, для Терезів

Вас чекають нові знайомства, які неодмінно матимуть велике значення. Вас чекає любов, пристрасть і романтика – такий собі День закоханих посеред весни. Але все ж намагайтеся не провокувати пліток і чуток про себе на роботі. Це ще нікому не приносило нічого хорошого.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2021 року, для Скорпіона

Сьогоднішній день буде добре присвятити сімейним і побутовим справам. Зробіть перестановку в будинку, можете щось підклеїти, перевісити картину, пересадити квіти – все, до чого руки в робочі дні не доходять. Це здорово вас розрядить.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2021 року, для Стрільця

Будете сьогодні суперемоціональними і вибухонебезпечними, тому постарайтеся менше говорити і більше діяти. Якщо емоції стримувати не виходить – постарайтеся усамітнитися, щоб не зчепитися з кимось у словесній сутичці. Вечір постарайтеся провести в колі рідних людей.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2021 року, для Козорога

Сьогодні найкращим вашим рішенням стане відпочинок. Повноцінний сон, смачна і корисна їжа, піші прогулянки по парку і душевна зустріч з друзями. Це так здорово вас сьогодні перемкне і допоможе відпочити від суєти, що вже до вечора у вашій голові стануть з'являтися нові ідеї.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2021 року, для Водолія

Зірки радять вам сьогодні знизити активність і просто відпочити, розслабитися і відключитися від повсякденних питань. Вечір в обнімку з коханою людиною подарує вам багато позитивних емоцій. Знайдіть хороший фільм, налийте келих вина і просто насолоджуйтеся.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2021 року, для Риб

Кращого часу, щоб навести порядок в домі, просто не знайти. Мало того, що потрібно нарешті помити кухню, вікна і випрати штори, так вам цього ще і хотітиметься. А потім якою буде кайф, коли ви з келишком вина опуститеся в крісло і насолоджуватиметеся чистотою і порядком.

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

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