Гороскоп на сегодня 28 марта: Близнецы смогут решить любую задачу, а у Раков семейный день

Астрологический прогноз на 28 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 28 марта 2021 года. События этого дня будут во многом зависеть от вашего настроения, а не наоборот. Вы сами в состоянии написать сценарий, по которому будет развиваться жизнь во многих сферах. Не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для Овна

Сегодня просто идеальный день, чтобы заняться домашними делами и решить все, что накопилось за долгое время. Нервишки могут не выдержать и вы на кого-то наорете. Попейте мятного чая, помедитируйте и будет вам счастье.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для Тельца

Сегодня к вам могут вернуться люди из прошлого, с которыми у вас были серьезные отношения. Таким образом, у вас появится возможность решить неразрешенный конфликт. Но не раскрывайте полностью свою душу ни перед кем – этим могут воспользоваться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для Близнецов

Любые духовные практики будут сегодня удачными. Сможете быстро решить даже самую сложную задачу, связанную с бизнесом, – этим нужно воспользоваться. Вечер в кругу близких людей порадует своим уютом и теплом. Будьте милее сегодня!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для Рака

Сегодня смело устраивайте семейный день и зовите в гости всех близких. Локдаун для этого просто идеально подходит. А если получится куда-то выбраться – можете даже отправиться в небольшое путешествие. Звезды говорят, что сегодня хороший день для зачатия!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для Льва

Сегодня нельзя принимать все близко к сердцу, иначе разочарования вам не избежать. Не стоит винить себя во всех проблемах, старайтесь разобраться во всем, не испытывая чувства вины. Возможна легкая депрессия, поэтому постарайтесь не уходить в себя. Если сами разобраться не сможете – обратитесь за помощью к специалисту.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для Девы

Лучшее время, чтобы заняться личными делами, до которых никак руки не доходили. Наконец-то появится время почистить телефон, слить фотографии на жесткий диск и выбрать все необходимые гаджеты. Ремонт и перестановка в квартире будут очень кстати.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для Весов

Вас ждут новые знакомства, которые непременно будут иметь большое значение. Вас ждет любовь, страсть и романтика – такой себе День влюбленных посреди весны. Но все же старайтесь не провоцировать сплетен и слухов о себе на работе. Это еще никому не приносило ничего хорошего.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для Скорпиона

Сегодняшний день будет хорошо посвятить семейным и бытовым делам. Сделайте перестановку в доме, можете что-то подклеить, перевесить картину, пересадить цветы – все, до чего руки в рабочие дни не доходят. Это здорово вас разрядит.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для Стрельца

Будете сегодня суперэмоциональными и взрывоопасными, поэтому постарайтесь меньше говорить и больше действовать. Если эмоции сдерживать не получается – постарайтесь уединиться, чтобы не сцепиться с кем-то в словесной схватке. Вечер постарайтесь провести в кругу родных людей.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для Козерога

Сегодня лучшим вашим решением станет отдых. Полноценный сон, вкусная и полезная еда, пешие прогулки по парку и душевная встреча с друзьями. Это так здорово вас сегодня переключит и поможет отдохнуть от суеты, что уже к вечеру в вашей голове станут появляться новые идеи.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для Водолея

Звезды советуют вам сегодня снизить активность и просто отдохнуть, расслабиться и отключиться от повседневных вопросов. Вечер в обнимку с любимым человеком подарит вам много положительных эмоций. Найдите хороший фильм, налейте бокал вина и просто наслаждайтесь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2021 года, для Рыб

Идеальнее времени, чтобы навести порядок в доме, просто не найти. Мало того, что нужно наконец-то помыть кухню, окна и постирать шторы, так вам этого еще и будет хотеться. А потом какой будет кайф, когда вы с бокальчиком вина опуститесь в кресло и будете наслаждаться чистотой и порядком.

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