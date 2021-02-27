Гороскоп на сьогодні 27 лютого: Водолія і Риб чекають зміни

Астрологічний прогноз на 27 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз для всіх знаків зодіаку на 27 лютого 2021 року. Не намагайтеся за сьогодні встигнути зробити все і навіть більше – швидко знесилитеся. Знайдіть час на відпочинок і заняття, яке зробить вас щасливіше.

Овен (21 березня – 20 квітня)

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Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Овна

Сьогодні вас долатимуть важкі думки, сумніви і розчарування. Тому не вирішуйте нічого важливого, інакше можете зробити вибір, за який потім лікті собі кусатимете. Вечір у колі найближчих людей потішить і зігріє душу приємними розмовами.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Тельця

Сьогодні саме час звернути увагу на свою оселю. Наведіть лад, а потім вирушайте за обновами – килимок, подушки, посуд чи плед – все це зробить будь-який простір ще затишніше. А от ваші стосунки з партнером можуть зайти в глухий кут – поговоріть!

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Близнят

Сьогоднішній день може різко перевернути ваш світ, і багато речей стануть для вас незвичними. Не намагайтеся вирішити одразу всі справи і закрити всі питання – вже до обіду наробите купу дурниць і помилок. Систематизуйте все, що слід зробити, а от вечір залиште для кохання, романтики та пристрасті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Рака

Не беріть на себе більше, ніж можете здолати. Бо так і настрій собі зіпсуєте та ще й у справах напартачите. Головне сьогодні – зберегти душевну рівновагу, уникати сліз і образ. Кличте друзів у гості, а ще краще – напросіться в гості до них і веселіться.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Лева

День розпочнеться з того, що ваше самопочуття змушуватиме вас провести більше часу в ліжку. Не відмовляйте собі в цьому і без докорів сумління ніжтеся стільки, скільки потрібно. Обов'язково пийте більше води і їжте корисну їжу – вам неодмінно стане краще. А ще дві-три серії "10 відсотків" і обійми коханої людини вилікують вас швиденько.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Діви

Незважаючи на те що сьогодні вихідний, у вас з'явиться чудова нагода надолужити в робочих справах і навіть поповнити базу корисних контактів. Ймовірно, події попередніх днів серйозно вплинуть на ваш авторитет і самооцінку. Але не впадайте у відчай і повертайте свою силу будь-якими способами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Терезів

Сьогодні ви можете недорахуватися серйозної суми грошей і зрозуміти, що ви марнотрат. Намагайтеся менше переживати і більше аналізувати, а ще краще – почати вести бюджет просто зараз. Шукайте програму на телефон або, як раніше, беріть блокнот з ручкою і пишіть. Інакше банкрутства ви не уникнете, шановний розтринькувачу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Скорпіона

Начебто і ретроградний Меркурій вже розвернувся, а проблеми все нікуди не зникають. Не варто сьогодні одружуватися, робити серйозні покупки або переїжджати – краще уповільніться і спробуйте розслабитися. Помедитуйте, почитайте книгу і впорядкуйте власні думки. Важливі завдання розпочинайте виконувати завтра!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Стрільця

Всі завдання, розпочаті раніше, зможете легко завершити. Але не беріться відразу за щось нове і масштабне – вам потрібні зупинка і відпочинок. Робіть те, що любите: це може бути в'язання чи відеоігри, або подивіться серіал, підіть в кіно. Увечері додайте романтики, і зможете стати найбільш розслабленою людиною в світі.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Козорога

Сьогодні щось може піти не так, і плани різко зміняться. Але не впадайте у відчай, не всі зміни – погано. Головне – вміло до них адаптуватися. Все вам сьогодні даватиметься з великими труднощами, тому бережіть сили і не витрачайте їх на порожні розмови і таких самих порожніх людей. Знайдіть те, що вас мотивує і надихає.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Водолія

Все нове сьогодні вас вабитиме: знання будуть легко даватися, емоції будуть переповнювати, а нові покупки – радувати. Знайомство з новими людьми окрилить вас, але постарайтеся не вкинутися в ейфорію.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Риб

Сьогодні вас чекають важливі й серйозні зміни в житті. І це стосується як робочих відносин, так і особистих. Будьте максимально дипломатичні й не намагайтеся стрибати вище голови, нічого нікому не доводьте – поводьтеся так, як вам хочеться, і говоріть те, що вважаєте за потрібне. Вечір повністю приділіть собі!

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

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