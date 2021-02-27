Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гороскоп на сьогодні 27 лютого: Водолія і Риб чекають зміни

Сьогодні, 06:00

Астрологічний прогноз на 27 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз для всіх знаків зодіаку на 27 лютого 2021 року. Не намагайтеся за сьогодні встигнути зробити все і навіть більше – швидко знесилитеся. Знайдіть час на відпочинок і заняття, яке зробить вас щасливіше.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Овна

Сьогодні вас долатимуть важкі думки, сумніви і розчарування. Тому не вирішуйте нічого важливого, інакше можете зробити вибір, за який потім лікті собі кусатимете. Вечір у колі найближчих людей потішить і зігріє душу приємними розмовами.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Тельця

Сьогодні саме час звернути увагу на свою оселю. Наведіть лад, а потім вирушайте за обновами – килимок, подушки, посуд чи плед – все це зробить будь-який простір ще затишніше. А от ваші стосунки з партнером можуть зайти в глухий кут – поговоріть!

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Близнят

Сьогоднішній день може різко перевернути ваш світ, і багато речей стануть для вас незвичними. Не намагайтеся вирішити одразу всі справи і закрити всі питання – вже до обіду наробите купу дурниць і помилок. Систематизуйте все, що слід зробити, а от вечір залиште для кохання, романтики та пристрасті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Рака

Не беріть на себе більше, ніж можете здолати. Бо так і настрій собі зіпсуєте та ще й у справах напартачите. Головне сьогодні – зберегти душевну рівновагу, уникати сліз і образ. Кличте друзів у гості, а ще краще – напросіться в гості до них і веселіться.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Лева

День розпочнеться з того, що ваше самопочуття змушуватиме вас провести більше часу в ліжку. Не відмовляйте собі в цьому і без докорів сумління ніжтеся стільки, скільки потрібно. Обов'язково пийте більше води і їжте корисну їжу – вам неодмінно стане краще. А ще дві-три серії "10 відсотків" і обійми коханої людини вилікують вас швиденько.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Діви

Незважаючи на те що сьогодні вихідний, у вас з'явиться чудова нагода надолужити в робочих справах і навіть поповнити базу корисних контактів. Ймовірно, події попередніх днів серйозно вплинуть на ваш авторитет і самооцінку. Але не впадайте у відчай і повертайте свою силу будь-якими способами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Терезів

Сьогодні ви можете недорахуватися серйозної суми грошей і зрозуміти, що ви марнотрат. Намагайтеся менше переживати і більше аналізувати, а ще краще – почати вести бюджет просто зараз. Шукайте програму на телефон або, як раніше, беріть блокнот з ручкою і пишіть. Інакше банкрутства ви не уникнете, шановний розтринькувачу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Скорпіона

Начебто і ретроградний Меркурій вже розвернувся, а проблеми все нікуди не зникають. Не варто сьогодні одружуватися, робити серйозні покупки або переїжджати – краще уповільніться і спробуйте розслабитися. Помедитуйте, почитайте книгу і впорядкуйте власні думки. Важливі завдання розпочинайте виконувати завтра!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Стрільця

Всі завдання, розпочаті раніше, зможете легко завершити. Але не беріться відразу за щось нове і масштабне – вам потрібні зупинка і відпочинок. Робіть те, що любите: це може бути в'язання чи відеоігри, або подивіться серіал, підіть в кіно. Увечері додайте романтики, і зможете стати найбільш розслабленою людиною в світі.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Козорога

Сьогодні щось може піти не так, і плани різко зміняться. Але не впадайте у відчай, не всі зміни – погано. Головне – вміло до них адаптуватися. Все вам сьогодні даватиметься з великими труднощами, тому бережіть сили і не витрачайте їх на порожні розмови і таких самих порожніх людей. Знайдіть те, що вас мотивує і надихає.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Водолія

Все нове сьогодні вас вабитиме: знання будуть легко даватися, емоції будуть переповнювати, а нові покупки – радувати. Знайомство з новими людьми окрилить вас, але постарайтеся не вкинутися в ейфорію.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого 2021 року для Риб

Сьогодні вас чекають важливі й серйозні зміни в житті. І це стосується як робочих відносин, так і особистих. Будьте максимально дипломатичні й не намагайтеся стрибати вище голови, нічого нікому не доводьте – поводьтеся так, як вам хочеться, і говоріть те, що вважаєте за потрібне. Вечір повністю приділіть собі!

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

Читайте також гороскоп на 2021 рік для знака Риби: вам доведеться пожертвувати кар'єрою заради сім'ї.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як вибрати чоловіка за знаком зодіаку - хто найкращий? Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща? Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку
гороскоп астрологія знаки зодіаку гороскоп на сьогодні
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников

Популярні статті

Вчора, 15:39Смачно

Що приготувати на 8 Березня: прості рецепти для святкової вечері

Вчора, 15:06Здорово

Чи можна за три дні схуднути на 5 кг? Що про це думає дієтолог

Вчора, 06:02Психо

Гороскоп на сьогодні 26 лютого: Раки стануть перед вибором, а на Левів чекає пасивний день

25 лютогоЗірково

Молода дружина Петросяна про порівняння зі Степаненко: "Це хамство!" (відео)

25 лютогоСмачно

Гарячі страви на 8 Березня: 5 святкових рецептів

25 лютогоЗірково

Вдівець Легкоступової вирішив продати спадок співачки, яку оцінили в 38 мільйонів гривень

25 лютогоСмачно

Лайфхак: як правильно варити креветки

25 лютогоФаново

Іверська ікона Божої Матері: історія, значення

25 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 25 лютого: Левам не можна нервуватись, а Дівам – робити те, що їм не властиво

24 лютогоTravel

5 крутих ідей для подорожі по Україні на 8 Березня

24 лютогоСмачно

Рецепт капкейків з полуничною начинкою на 8 Березня

24 лютогоЗірково

Григорію Чапкісу – 91: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

24 лютогоСмачно

Меню на 8 Березня: 5 святкових рецептів

24 лютогоЗірково

ТОП-15 цитат Стіва Джобса: "Працювати потрібно не 12 годин, а головою"

24 лютогоПсихо

Найвірніші чоловіки по знаку зодіака

24 лютогоЗірково

Колишній чоловік Аліни Гросу вперше назвав причину їхнього розлучення

Новини партнерів

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога
5 средств для блестящих и здоровых волос по совету трихолога
Какие продукты питания не стоит игнорировать в зимней период
Какие продукты питания не стоит игнорировать в зимней период
Рэпер из США имплантирует себе в лоб бриллиант за $24 млн
Рэпер из США имплантирует себе в лоб бриллиант за $24 млн
Звезды, которые страдали от травли в школе
Звезды, которые страдали от травли в школе
Мисс Украина назвала 3 экспресс-способа ухода за кожей зимой
Мисс Украина назвала 3 экспресс-способа ухода за кожей зимой
Чи варто пити вітаміни для лікування COVID-19, розповіли у ВООЗ
Чи варто пити вітаміни для лікування COVID-19, розповіли у ВООЗ
Камерон Диас назвала реальную причину отказа от актерства 
Камерон Диас назвала реальную причину отказа от актерства 

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти