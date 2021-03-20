Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

Астрологічний прогноз на 20 березня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на суботу, 20 березня 2021 року. Не сумуйте сьогодні, щоб день пройшов добре і у вас все виходило. Намагайтеся більше гуляти на свіжому повітрі, хоч на вулиці ще така собі весна – свіже повітря допомагає провітрити голову і запастися новими ідеями. Щоб поліпшити собі настрій, зробіть те, що приносить вам задоволення або те, що порадує ваших близьких. Подарунки ж можна дарувати без будь-якого приводу, а якщо він все ж є – скористайтеся нашим календарем подарунків на березень.

Овен (22 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, для Овна

Сьогоднішній день неодмінно потрібно провести з найближчими друзями і родичами. Вони тільки своєю присутністю зможуть надихнути вас і мотивувати на реалізацію найбільш нереального плану. А ще зірки говорять, що сьогодні просто ідеальний час для зачаття дитини!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, для Тельця

Сьогодні можете зіткнутися з агресією, яка буде вибивати вас з колії і вести в неправильному напрямку. Це загрожує тим, що ви можете наробити багато помилок. Не приймайте ніяких рішень на емоціях, а якщо самі завелися і в голові одні негативні думки – йдіть у спортзал і зганяйте свою агресію.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, для Близнюків

День не обіцяє бути легким, але для вас немає нічого нереального. Не концентруйтеся на своїх проблемах, а шукайте способи їхнього вирішення. Придивіться до свого оточення – воно повинно вас мотивувати і підтримувати, а якщо це не так – міняйте його. Вечір у колі найближчих стане ідеальним завершенням напруженого дня.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, для Рака

Планували ви планували, а потім раз і все пішло не так. Для початку не втрачайте голову, адже вам потрібно буде прийняти багато важливих рішень, а емоції в цій справі зайві. А потім складайте новий план згідно зі змінами. Будьте сьогодні гранично обережними у всіх аспектах.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, для Лева

Сьогодні вам потрібно буде проявити пильність і обачність в будь-яких справах, які хоч якось стосуються робочих завдань. А ось в справах амурних ви себе не стримуйте, піддавайтеся своїм емоціям і бажанням. Вечір обіцяє бути гарячим.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, для Діви

Сьогодні не найкращий час для прояву своїх амбіцій в роботі. А ось ваша тактовність і вміння тримати себе в руках будуть оцінені по достоїнству. Увечері отримаєте приємні звістки, які змусять вас посміхатися ще не один день.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, для Терезів

Сьогодні ви зіткнетеся з обманом і брехнею, які вам будуть огидні і зіпсують настрій. Не беріться сьогодні за нові і дуже серйозні справи – вам потрібно закінчити всі, що ще не доробили. Не розпилюйте свою увагу, і ви неодмінно зможете досягти більшого.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, для Скорпіона

Імовірність конфлікту сьогодні дуже велика, тому постарайтеся якомога менше думати про негатив і уникати суспільства людей, які вам неприємні. У другій половині дня важливо знайти заняття, яке приносить вам радість. А ось вечір все ж приділіть коханій людині, інакше довгою нотації вам не уникнути.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, для Стрільця

Проблеми з грошима нагадають про себе з самого ранку – будьте пильними, не витрачайте зайвого і почекайте з великими покупками. Якщо відчуєте себе погано – не затягуйте з візитом до лікаря і лягайте спати раніше.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, для Козерога

Ну день, звичайно, явно не з кращих, але вішати ніс не варто, адже все проходить. Намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі, спілкуватися тільки з позитивними людьми і робити тільки те, що вам подобається. Це допоможе пережити нелегкий період.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, для Водолія

Сьогоднішній день ідеально підходить для вирішення будь-яких матеріальних завдань, які потім виллються в хороші гроші. Всі питання, пов'язані з бізнесом, будуть успішні, а от удома вас чекає холод. Починайте топити цей лід, поки айсберг не розколовся на дрібні осколки.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2021 року, для Риб

Намагайтеся більше часу проводити наодинці і зайнятися тим, що приносить вам задоволення. Більше гуляйте, зробіть улюблену косметичну процедуру, сходіть на масаж або в спортзал. Відмінно провітріть голову і наберетеся свіжих думок.

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

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