Гороскоп на тиждень 14-20 березня: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 14-20 березня для всіх знаків зодіаку

Багатьом знакам зодіаку початок наступного тижня принесе підвищену конфліктність і емоційне напруження. Часто виникатиме бажання екстриму і невиправданого ризику, але не варто занадто геройствувати

Поступово негативний відтінок такого настрою зміниться на бажання з'ясувати відносини, досягти компромісу, знайти спільну мову з оточуючими.

Порадуйте близьких людей і подаруйте що-небудь приємне. В нашому весняному календарі подарунків є дуже багато ідей, які зможуть здивувати кожного.

Гороскоп на тиждень 14-20 березня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Наступний тиждень для Овнів – чудовий час для будь-яких починань, пов'язаних з довгостроковими проєктами. Це насамперед пов'язано з активним впливом фази весняного молодика. Вже з понеділка, якщо ви не позбавлені цілеспрямованості, то зможете втілити в життя свої найпотаємніші мрії. Бережіть здоров'я, особливо в холод.

Гороскоп на тиждень 14-20 березня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

У Тельців наступного тижня цілком реальні нові знайомства і зустрічі з цікавими людьми. Причому це стосуватиметься не тільки роботи, але й особистого життя. Майте на увазі, що в розмовах ви можете дозволити собі бути відвертішими – цілком можливо, що такі зустрічі будуть як мінімум доленосними, але в будь-якому випадку корисними.

Гороскоп на тиждень 14-20 березня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Близнюків наступного тижня підстерігає удача в бізнесі, незважаючи на те, що у оточуючих вас людей справи йдуть зовсім не так радісно. Ви можете розраховувати на вагомий прибуток, який заслужили. У середу вам слід чітко слідувати даним зобов'язанням і обіцянкам, щоб не піддавати ризику відносини з партнерами і не вдарити обличчям в бруд.

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Гороскоп на тиждень 14-20 березня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

У Раків починається період боротьби і відстоювання своєї точки зору перед начальством або ж товаришами по службі. Не піддавайтеся на чужі вмовляння, якщо не згодні з думкою оточуючих. Ви маєте повне право на власну думку і можливість її відстоювати. Також це буде вдалий період для зміни роботи і просування кар'єрними щаблями.

Гороскоп на тиждень 14-20 березня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Левів наступного тижня потягне на знайомство з чимось новим, а також на ретельніше вивчення інформації, яку ви раніше не до кінця розібрали або зрозуміли. У четвер буде корисний початок нової діяльності – вас це чимало захопить. У будь-якому випадку ви будете у виграші, тому не соромтеся задавати питання і розширювати свій кругозір.

Гороскоп на тиждень 14-20 березня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

Початок наступного тижня для Дів – не найкращий період для вирішення юридичних питань і розвитку партнерських відносин. Зірки радять зайняти вичікувальну позицію і не проявляти ініціативи. А ось ближче до кінця тижня варто зайнятися власним бізнесом – він процвітатиме. У середу будьте уважні при спілкуванні з співрозмовниками.

Гороскоп на тиждень 14-20 березня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

У Терезів починається тиждень активних пошуків гармонії між внутрішнім і зовнішнім світом, а також компромісів у взаємовідносинах. На жаль, сприятливий період для цього аспекту настане лише наприкінці тижня. У п'ятницю намагайтеся бути справедливими і чесними з партнерами, тоді ваш союз як у бізнесі, так і в особистому житті буде вдалим.

Гороскоп на тиждень 14-20 березня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

У Скорпіонів наступного тижня несподівано для всіх оточуючих і для вас самих розкриється творчий потенціал. Майте на увазі, що ви отримуватимете задоволення від роботи, якщо знайдете до неї цікавий нестандартний підхід. У четвер краще не йти на поводу у своїх вимогливих колег – тоді ви зможете уникнути неприємностей і фінансових втрат.

Гороскоп на тиждень 14-20 березня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Стрільці наступного тижня випромінюватимуть активність, оптимізм, творчість і високу працездатність. Це ваш зоряний час, тож не гайте часу на дрібниці, а відпочинок відкладіть на потім. Поставтеся вибірково до своєї роботи – можливо, від якихось невигідних проєктів доцільно відмовитися, а всі сили направити в перспективнішу область.

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Гороскоп на тиждень 14-20 березня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Ненадійний тиждень чекає на Козерогів. У понеділок будьте уважними при укладанні договорів, тому що ваші партнери навіть у найнезначніших справах можуть порушити зобов'язання. Середина тижня обіцяє сприятливий період для якогось оновлення – будь то зміна роботи, придбання нерухомості, переїзд, новосілля чи знайомство.

Гороскоп на тиждень 14-20 березня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Водоліям наступного тижня зірки радять "їхати тихіше", тоді ви зможете просунутися набагато далі в своїх справах. Щоб дотримуватися цієї стратегії, намагайтеся ні в що не втручатися і проявляти мінімум ініціативи, інакше вона буде караною. Іноді корисно просто побути стороннім спостерігачем – ситуація сама вирулить у потрібному напрямку.

Гороскоп на тиждень 14-20 березня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Для Риб наступна робоча семиденка буде вдалою в сфері бізнесу, але вам не варто надто відхилятися від заздалегідь наміченого плану. У вівторок займіться роботою, яка буде вам до душі, – саме така діяльність принесе і задоволення, і відчутний прибуток. Вихідні будуть вдалим періодом для подорожей.

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