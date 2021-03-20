Гороскоп на сегодня 20 марта: Водолеи заработают много денег, а Рыбам нужно побыть наедине

Астрологический прогноз на 20 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 20 марта 2021 года. Не вешайте нос сегодня, чтобы день прошел хорошо и у вас все получалось. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе, хоть на улице еще такая себе весна – свежий воздух помогает проветрить голову и запастись новыми идеями. Чтобы улучшить себе настроение – сделайте то, что приносит вам удовольствие или то, что порадует ваших близких. Подарки ведь можно дарить без любого повода, а если он все же есть – воспользуйтесь нашим календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для Овна

Сегодняшний день непременно нужно провести с самыми близкими друзьями и родственниками. Они только своим присутствием смогут вдохновить вас и мотивировать на реализацию самого нереального плана. А еще звезды говорят, что сегодня просто идеальное время для зачатия ребенка!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для Тельца

Сегодня можете столкнуться с агрессией, которая будет выбивать вас из колеи и вести в неправильном направлении. Это чревато тем, что вы можете наделать много ошибок. Не принимайте никаких решений на эмоциях, а если сами завелись и в голове одни негативные мысли – идите в спортзал и сгоняйте свою агрессию.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для Близнецов

День не обещает быть легким, но для вас нет ничего нереального. Не концентрируйтесь на своих проблемах, а ищите способы их решения. Присмотритесь к своему окружению – оно должно вас мотивировать и поддерживать, а если это не так – меняйте его. Вечер в кругу самых близких станет идеальным завершением напряженного дня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для Рака

Планировали вы планировали, а потом раз и все пошло не так. Для начала не теряйте голову, ведь вам нужно будет принять много важных решений, а эмоции в этом деле лишние. А потом составляйте новый план согласно изменениям. Будьте сегодня предельно осторожными во всех отношениях.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для Льва

Сегодня вам нужно будет проявить внимательность и осмотрительность в любых делах, которые хоть как-то касаются рабочих задач. А вот в делах амурных вы себя не сдерживайте, поддавайтесь своим эмоциям и желаниям. Вечер обещает быть горячим.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для Девы

Сегодня не лучшее время для проявления своих амбиций в работе. А вот ваша тактичность и умение держать себя в руках будут оценены по достоинству. Вечером получите приятные известия, которые заставят вас улыбаться еще не один день.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для Весов

Сегодня вы столкнетесь с обманом и ложью, которые вам будут противны и подпортят настроение. Не беритесь сегодня за новые и слишком серьезные дела – вам нужно закончить все, что еще не доделали. Не распыляйте свое внимание, и вы непременно сможете достичь большего.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для Скорпиона

Вероятность конфликта сегодня очень велика, поэтому постарайтесь как можно меньше думать о негативе и избегать общества людей, которые вам неприятны. Во второй половине дня важно найти занятие, которое доставляет вам радость. А вот вечер все же уделите любимому человеку, иначе длинной нотации вам не избежать.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для Стрельца

Проблемы с деньгами напомнят о себе с самого утра – будьте бдительными, не тратьте лишнего и повремените с большими покупками. Если почувствуете себя плохо – не затягивайте с визитом к врачу и ложитесь спать пораньше.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для Козерога

Ну день, конечно, явно не из лучших, но вешать нос не стоит, ведь все проходит. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, общаться только с положительными людьми и делать только то, что вам нравится. Это поможет пережить нелегкий период.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для Водолея

Сегодняшний день идеально подходит для решения любых материальных задач, которые потом выльются в хорошие деньги. Все вопросы, связанные с бизнесом, будут успешны, а вот дома вас ждет холод. Начинайте топить этот лед, пока айсберг не раскололся на мелкие осколки.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2021 года, для Рыб

Старайтесь больше времени проводить наедине и заняться тем, что приносит вам удовольствие. Больше гуляйте, сделайте любимую косметическую процедуру, сходите на массаж или в спортзал. Отлично проветрите голову и наберетесь свежих мыслей.

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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