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Гороскоп на сьогодні 18 березня: Терезам потрібно пригальмувати, а Скорпіону – розслабитися

Сьогодні, 05:24

Астрологічний прогноз на 18 березня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на четвер, 18 березня 2021 року. Давайте не киснути сьогодні, щоб день пройшов добре і у вас все виходило. Намагайтеся більше гуляти на свіжому повітрі, хоч на вулиці ще така собі весна – свіже повітря допомагає провітрити голову і запастися новими ідеями. Щоб поліпшити собі настрій – зробіть те, що приносить вам задоволення або те, що порадує ваших близьких. Подарунки адже можна дарувати без будь-якого приводу, а якщо він все ж є – скористайтеся нашим календарем подарунків на березень.

Овен (22 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2021 року, для Овна

Намагайтеся менше сьогодні стрессовать і більше проводити час із близькими. Робочі питання вдасться закрити лише на якийсь час. Ризикуєте потрапити в незручне становище і навіть спровокувати конфлікт. Краще проведіть час наодинці з гарною книгою.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2021 року, для Тельця

Будьте сьогодні акуратнішими з грошима, щоб не витратити занадто багато. Намагайтеся тримати свої емоції під контролем, адже спалах гніву через ревнощі або проблеми з грошима може привести вас до люті.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2021 року, для Близнюків

Сьогодні ви будете почувати себе дуже привабливими, сексуальними і впливовими. Це відмінно позначиться на вашій впевненості в собі, і у вас з'явиться бажання звернути гори. Направте енергію в правильне русло і отримаєте відмінний результат.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2021 року, для Рака

Сьогодні ви можете потрапити в неприємну ситуацію, якщо будете надто ризикувати або поспішати. Пам'ятайте адже, тихіше їдеш – далі будеш! Уникайте категоричних висловлювань і з'ясувань стосунків – дійде до скандалу, до якого ви не будете готові.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2021 року, для Лева

Нелегкий день сьогодні буде через сімейні розбірки і недомовки. Вам варто поставити себе на перше місце і перестати всім догоджати. Люди цього не оцінять, а вам прикро! Вечір у приємній атмосфері, як ви любите, проведіть із коханою людиною.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2021 року, для Діви

Хороший день у вас буде в усіх планах. На роботі світить підвищення або премія, а вдома – любов, пристрасть і взаєморозуміння. Постарайтеся сьогодні відпустити весь можливий негатив і беріться за всі справи з посмішкою. Вечір буде сповнений приємних сюрпризів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2021 року, для Терезів

Ну не біжіть же ви стрімголов, Терези! Пригальмуйте і подивіться навколо себе, на предмети, які вас оточують, і людей, які поруч. Ви давно вже не відпочивали як слід – давно пора б про це не просто подумати, а й реалізувати. Звільніть вечір для зустрічі з друзями за келихом пива або посиденьок з сім'єю.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2021 року, для Скорпіона

День не вийде м'яким і легким, але вам потрібно докласти зусиль, щоб провести його розслаблено. Стресу всіляко уникайте, не вдавайтеся до конфлікту і більше часу проводьте на свіжому повітрі. На вечір заплануйте романтичне побачення з коханою людиною.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2021 року, для Стрільця

Сьогодні все, за що б ви не взялися, принесе вам успіх. Причому у вигляді великих грошей. Постарайтеся не втрачати голову від щастя і не витратити все на дурниці. Стосунки з коханою людиною вийдуть на нову стадію завдяки відвертій і душевній розмові.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2021 року, для Козерога

Сьогодні важливо звертати увагу на все, що відбувається навколо: людей, події, знаки. Знайомства в цей день можуть стати знаковими у вашому житті, власне, як і прийняті сьогодні рішення. Довіряйте собі і своїй інтуїції, і вам не доведеться ні про що переживати.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2021 року, для Водолія

Сьогодні вас чекає досить напружений день через неприємності в особистому житті. Розбіжності і обман партнерів, конфлікти з родичами і дітьми, а на додачу погане самопочуття виб'ють з колії. Постарайтеся все продумати, поговорити і перечекати цей несприятливий період.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2021 року, для Риб

Сьогодні ви можете отримати випробування, яке перевірить ваш характер на міцність. Неприємне спілкування з рідними або дрібні образи можуть відвернути вас від наміченого шляху. Не варто брати на себе більше, ніж можете потягнути, припиняйте всі неприємні вам розмови і робіть те, що вважаєте за потрібне. До вечора вже все налагодиться!

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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Джерело: Сьогодні
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