Гороскоп на сегодня 18 марта: Весам нужно притормозить, а Скорпиону – расслабиться

Астрологический прогноз на 18 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 18 марта 2021 года. Давайте не киснуть сегодня, чтобы день прошел хорошо и у вас все получалось. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе, хоть на улице еще такая себе весна – свежий воздух помогает проветрить голову и запастись новыми идеями. Чтобы улучшить себе настроение – сделайте то, что приносит вам удовольствие или то, что порадует ваших близких. Подарки ведь можно дарить без любого повода, а если он все же есть – воспользуйтесь нашим календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для Овна

Старайтесь меньше сегодня стрессовать и больше проводить время с близкими. Рабочие вопросы удастся закрыть лишь на какое-то время. Рискуете попасть в неловкое положение и даже спровоцировать конфликт. Лучше проведите время наедине с хорошей книгой.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для Тельца

Будьте сегодня аккуратнее с деньгами, чтобы не потратить слишком много. Старайтесь держать свои эмоции под контролем, ведь вспышка гнева из-за ревности или проблем с деньгами может привести вас к ярости.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для Близнецов

Сегодня вы будете чувствовать себя очень обаятельными, сексуальными и влиятельными. Это отлично отразится на вашей уверенности в себе, и у вас появится желание свернуть горы. Направьте энергию в правильное русло и получите отличный результат.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для Рака

Сегодня вы можете попасть в неприятную ситуацию, если будете слишком рисковать или спешить. Помните ведь, тише едешь – дальше будешь! Избегайте категоричных высказываний и выяснений отношений – дойдет до скандала, к которому вы не будете готовы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для Льва

Нелегкий день сегодня будет из-за семейных разборок и недомолвок. Вам стоит поставить себя на первое место и перестать всем угождать. Люди этого не оценят, а вам обидно! Вечер в приятной атмосфере, как вы любите, проведите с любимым человеком.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для Девы

Хороший день у вас будет во всех отношениях. На работе светит повышение или премия, а дома – любовь, страсть и взаимопонимание. Постарайтесь сегодня отпустить весь возможный негатив и беритесь за все дела с улыбкой. Вечер будет полон приятных сюрпризов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для Весов

Ну не бегите же вы сломя голову, Весы! Тормозните и посмотрите вокруг себя, на предметы, которые вас окружают, и людей, которые рядом. Вы давно уже не отдыхали, как следует – давно пора бы об этом не просто подумать, а и реализовать. Освободите вечер для встречи с друзьями за бокалом пива или посиделок с семьей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для Скорпиона

День не получится мягким и легким, но вам нужно приложить усилия, чтобы провести его расслаблено. Стресса всячески избегайте, не ввязывайтесь в конфликт и больше времени проводите на свежем воздухе. На вечер запланируйте романтическое свидание с любимым человеком.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для Стрельца

Сегодня все, за что бы вы не взялись, принесет вам успех. Причем в виде больших денег. Постарайтесь не терять голову от счастья и не потратить все на ерунду. Отношения с любимым человеком выйдут на новую стадию благодаря откровенному и душевному разговору.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для Козерога

Сегодня важно обращать внимание на все, что происходит вокруг: людей, события, знаки. Знакомства в этот день могут стать знаковыми в вашей жизни, собственно, как и принятые сегодня решения. Доверяйте себе и своей интуиции, и вам не придется ни о чем переживать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для Водолея

Сегодня вас ждет довольно напряженный день из-за неприятностей в личной жизни. Разногласия и обман партнеров, конфликты с родственниками и детьми, а в добавок плохое самочувствие выбьют из колеи. Постарайтесь все продумать, поговорить и переждать этот неблагоприятный период.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 марта 2021 года, для Рыб

Сегодня вы можете получить испытание, которое проверит ваш характер на прочность. Неприятное общение с родными или мелкие обиды могут отвернуть вас от намеченного пути. Не стоит брать на себя больше, чем можете потянуть, пресекайте все неприятные вам разговоры и делайте то, что считаете нужным. К вечеру уже все наладится!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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