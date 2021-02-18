Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Близнюки страждають від впливу ретроградного Меркурія, а Левам потрібен контроль

Астрологічний прогноз на 18 лютого для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на четвер, 18 лютого 2021 року. День буде насичений зустрічами, знайомствами і питаннями, пов'язаними з домашніми та особистими справами. Намагайтеся приділити час планування і спілкуванню. Але ввечері обов'язково знайдіть час на хобі і те, що робить вас щасливими!

Овен (21 березня – 20 квітня)

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Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2021 року, для Овна

Гарний час для вас йде! Беріть від життя найкраще і побільше, адже ви це заслужили, пахаючи скільки часу поспіль. Прийшов час пожинати плоди – можете сміливо влаштувати шопінг і витратити трохи грошей. Але ввечері краще все ж трохи охолонути і заспокоїтися, адже завтра ваші гонки продовжаться.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2021 року, для Тельця

Якщо побережете сьогодні гроші, вже скоро зможете втілити в життя свою заповітну мету про відпустку або навіть придбання машини. А ще ви сьогодні можете відчути себе дуже втомленим і позбавленим сил. Але ви тримайтеся – скоро вихідні, а там і відпочинете, а поки потрібно доробити все, що вже почали.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2021 року, для Близнюків

Ретроградний Меркурій буде кошмарити ще кілька днів, тому просто наберіться терпіння і все у вас вийде. Не провокуйте конфлікти і не витрачайте занадто багато грошей – інакше будете ходити з порожніми кишенями в кращому випадку до кінця тижня. Краще почитайте, подивіться хороший фільм або просто помрійте.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2021 року, для Рака

Перша половина дня просто ідеальна для роботи – сміливо укладайте угоди, ведіть переговори з клієнтами і ставте нові завдання підлеглим. А ось у другій половині дня у вас збільшиться запас енергії, яку неодмінно потрібно направити на себе. Спортзал, похід до стоматолога, на масаж – та що завгодно, що приносить задоволення. Головне – приділити час собі, своєму тілу і розуму.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2021 року, для Лева

Сьогодні день повинен бути розпланований щохвилини, якщо ви хочете уникнути суєти і напруження. Пам'ятайте, що сьогодні перевитрата енергії вкрай небезпечна – ви ж не хочете до обіду валитися з ніг? Так ось, бережіть сили і правильно розставляйте пріоритети, і тоді зможете встигнути все!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2021 року, для Діви

Ви будете сьогодні на такому творчому підйомі, що вам захочеться гори перевернути! Сміливо беріться за будь-яку творчість, яке ви любите – малюйте, танцюйте, співайте і вишивайте. Ви будете в захваті від отриманого результату. Правда, вже в другій половині дня настрій почне змінюватися щохвилини, тому постарайтеся просто ні з ким не конфліктувати і буде всім добре!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2021 року, для Терезів

Щоб бути сьогодні в тонусі і встигнути все, що ви собі запланували, потрібно перестати скиглити і почати працювати. А краще навіть орати! По-перше, тоді голова не буде забита всякою нісенітницею, а по-друге, ви отримаєте те, про що мріяли. Гроші не транжирьте, а більше відкладіть у потрібний конверт – на відпочинок, машину або квартиру.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2021 року, для Скорпіона

14 лютого пройшло, а почуття ж залишилися! Як добре відчувати метелики в животі, пізнавати друг одного і мріяти про спільне майбутнє. Ваша закоханість ніби включила вам в голову потужну лампочку, і ви просто світитеся! Що тут сказати – насолоджуйтеся по повній!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2021 року, для Стрільця

Сьогодні не можна поспішати, бігти, летіти і поспішати. Інакше ви реально нікуди не встигнете. Вам потрібно сьогодні бути більш сміливими, але працювати в режимі збереження енергії. Другу половину дня присвятіть дому, сім'ї, дітям. А вечір в інтимній обстановці зробить ваше життя ще гармонійніше.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2021 року, для Козерога

Будь-які справи сьогодні вам під силу! Тому валятися в ліжку півдня заборонено, а от заводити важливу розмову з начальством – потрібно. Роботи буде багато, але ви з нею легко впораєтеся! Вечір по можливості краще провести поза домом.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2021 року, для Водолія

Якийсь напружений і складний в емоційному плані вас чекає сьогодні день. Буде нелегко прийти в себе і змусити що-небудь зробити. Намагайтеся по можливості не насилувати себе на роботу, яка не подобається. Але і лінуватися не можна – потрібна золота середина, і тоді вам стане легше дихати!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2021 року, для Риб

Девіз Вашого сьогоднішнього дня – любов, спокій і злагода. Ви давно не помічали щось прекрасне, що у вас є – а дарма! Насолоджуйтеся тим, що і хто вас оточує і ви отримаєте справжню насолоду. Намагайтеся більше часу провести з коханою людиною – це допоможе вам зміцнити ваші стосунки.

Астрологічний гороскоп на 2021 рік – дивіться відео:

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

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