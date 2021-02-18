Гороскоп на сегодня 18 февраля: Близнецы страдают от влияния ретроградного Меркурия, а Львам нужен контроль
Астрологический прогноз на 18 февраля для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на четверг, 18 февраля 2021 года. День будет насыщен встречами, знакомствами и вопросами, связанными с домашними и личными делами. Старайтесь уделить время планированию и общению. Но вечером обязательно найдите время на хобби и то, что делает вас счастливыми!
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Овна
Хорошее время для вас идет! Берите от жизни лучшее и побольше, ведь вы это заслужили, пахая сколько времени подряд. Пришло время пожинать плоды – можете смело устроить шопинг и потратить немного денег. Но вечером лучше все же немного остыть и успокоиться, ведь завтра ваши гонки продолжатся.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Тельца
Если побережете сегодня деньги, уже скоро сможете воплотить в жизнь свою заветную мету об отпуске или даже покупке машины. А еще вы сегодня можете почувствовать себя очень уставшим и лишенным сил. Но вы держитесь – скоро выходные, а там и отдохнете, а пока нужно доделать все, что уже начали.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Близнецов
Ретроградный Меркурий будет кошмарить еще несколько дней, поэтому просто наберитесь терпения и все у вас получится. Не провоцируйте конфликты и не тратьте слишком много денег – иначе будете ходить с пустыми карманами в лучшем случае до конца недели. Лучше почитайте, посмотрите хороший фильм или просто помечтайте.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Рака
Первая половина дня просто идеальна для работы – смело заключайте сделки, ведите переговоры с клиентами и ставьте новые задачи подчиненным. А вот во второй половине дня у вас увеличится запас энергии, которую непременно нужно направить на себя. Спортзал, поход к стоматологу, на массаж – да что угодно, что приносит удовольствие. Главное – уделить время себе, своему телу и разуму.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Льва
Сегодняшний день должен быть распланирован поминутно, если вы хотите избежать суеты и напряга. Помните, что сегодня перерасход энергии крайне опасен – вы ведь не хотите к обеду валиться с ног? Так вот, берегите силы и правильно расставляйте приоритеты, и тогда сможете успеть все!
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Девы
Вы будете сегодня на таком творческом подъеме, что вам захочется горы свернуть! Смело беритесь за любое творчество, которое вы любите – рисуйте, танцуйте, пойте и вышивайте. Вы будете в восторге от полученного результата. Правда, уже во второй половине дня настроение начнет меняться каждую минуту, поэтому постарайтесь просто ни с кем не конфликтовать и будет всем хорошо!
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Весов
Чтобы быть сегодня в тонусе и успеть все, что вы себе запланировали, нужно перестать ныть и начать работать. А лучше даже пахать! Во-первых, тогда голова не будет забита всякой ерундой, а во-вторых, вы получите то, о чем мечтали. Деньги не транжирьте, а больше отложите в нужный конверт – на отдых, машину или квартиру.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Скорпиона
14 февраля прошло, а чувства то остались! Как хорошо ощущать бабочки в животе, узнавать друг друга и мечтать о совместном будущем. Ваша влюбленность как будто включила вам в голову мощную лампочку, и вы просто светитесь! Что тут сказать – наслаждайтесь по полной!
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Стрельца
Сегодня нельзя спешить, бежать, лететь и торопиться. Иначе вы реально никуда не успеете. Вам нужно сегодня быть более смелыми, но работать в энергосберегающем режиме. Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям. А вечер в интимной обстановке сделает вашу жизнь еще гармоничнее.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Козерога
Любые дела сегодня вам по зубам! Поэтому валяться в постели полдня запрещено, а вот заводить важный разговор с начальством – нужно. Работы будет много, но вы с ней легко справитесь! Вечер по возможности лучше провести вне дома.
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Водолея
Какой-то напряженный и сложный в эмоциональном плане вас ждет сегодня день. Будет нелегко прийти в себя и заставить что-либо сделать. Старайтесь по возможности не насиловать себя на работу, которая не нравится. Но и лениться нельзя – нужна золотая середина, и тогда вам станет легче дышать!
Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2021 года, для Рыб
Девиз вашего сегодняшнего дня – любовь, спокойствие и согласие. Вы давно не замечали то прекрасное, что у вас есть – а зря! Насладитесь тем, что и кто вас окружает и вы получите истинное наслаждение. Старайтесь больше времени провести с любимым человеком – это поможет вам укрепить ваши отношения.
Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:
Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.
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