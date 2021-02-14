Гороскоп на тиждень 14-20 лютого: всі знаки зодіаку

Астрологічний прогноз на 14-20 лютого для всіх знаків зодіаку

Тиждень почнеться активно і емоційно для багатьох знаків зодіаку. Хоча в деяких випадках такий настрій допоможе одним махом позбутися проблеми або зв'язків, що вас мучили. Але все-таки витримка і самоконтроль вам не завадять.

Гороскоп на тиждень Фото: Unsplash

А ось до кінця тижня напруга помітно спаде, люди стануть більш добродушними, спокійними і позитивними, готовими прийти на допомогу або ж дати слушну пораду.

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня представників знаку Овен "відвідають" ентузіазм, винахідливість і працьовитість. За це доля нагородить вас численними подарунками у різних сферах – як у любові, так і в робочих питаннях. У вівторок не розпиляйтеся на дрібниці, спрямуйте свою енергію в пріоритетне русло. А вихідні краще присвятити виключно собі.

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

Для Тельців настає період, коли вам необхідно ретельно контролювати свої емоції і розмови, щоб уникнути непотрібних розбірок і нервування. В середині тижня в запалі необдуманих дій ви будете здатні перегнути палицю, навіть якщо виявитеся не праві. Можливе ускладнення старих хвороб і розвиток нових – не пропустіть сигнали організму.

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Перший день робочого тижня – складний період для Близнят, на відміну від інших буднів. Проте ваша легкість у спілкуванні і здатність знаходити спільну мову з людьми принесе вам успіх. Не соромтеся допомагати і радити тим, хто потребує підказки – добра справа повернеться сторицею. Але й самі не ігноруйте чиюсь корисну пораду, особливо в середу.

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Гороскоп на тиждень 14-20 лютого для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Раків спостерігаються труднощі на роботі і загальний спад активності. Можливо, вам потрібен перепочинок. Наберіться терпіння і намагайтеся менше ділитися з колегами своїми планами, а також не критикуйте керівництво. Незначні, на перший погляд, розбіжності в особистих стосунках у п'ятницю можуть спричинити серйозні проблеми.

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

Для Левів наступний тиждень буде досить успішним. Вам знадобиться лише мінімум зусиль для втілення своїх бажань. Все інше буде йти, як по накатаній. Ви ніби заздалегідь знаєте, в якому напрямку слід рухатися, щоб досягти найкращих результатів. Не забувайте про свою сім'ю і робіть приємні компліменти.

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

У наступаючій семиднівці на Дів налинуть клопоти, пов'язані з проблемами сім'ї та близьких. Вам слід запастися терпінням, щоб не зриватися, перш за все, на рідних і коханих людях, адже ні до чого хорошого це не призведе. Будьте послідовними і розважливими. З приємних новин: ви не будете відчувати фінансових труднощів.

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Вдалий тиждень чекає на Терезів. Ви здатні добитися повного взаєморозуміння з оточуючими людьми, завдяки чому і поставлені завдання вирішаться без проблем. Наприкінці тижня на вас чекають нові знайомства, повні романтики. Намагайтеся не розкриватися повністю перед малознайомими людьми – за такий короткий час ви ще не встигли їх гарненько вивчити.

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

Наступний тиждень у Скорпіонів буде присвячений переважно вирішенню фінансових питань, багато в чому, цілком вдало. Якщо в четвер ви будете контролювати свої потреби і витрати, то серйозні грошові надходження не змусять себе довго чекати. Проявіть щедрість до оточуючих – вона не залишиться непоміченою, а вам, як мінімум, подякують.

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

Для Стрільців з наступного тижня починається сприятливий період, тому не відкладайте в довгу шухляду пріоритетні завдання і вирішення важливих справ. У вівторок ви відчуєте приплив сил і зможете працювати за десятьох. Ваші поради можуть принести користь оточуючим. В середині тижня зробіть перепочинок у своїй бурхливій діяльності.

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Гороскоп на тиждень 14-20 лютого для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня Козорогам необхідно проявити самодисципліну, витримку і терпіння. Цілком можливо, що нагороду за ваші великі зусилля отримає більш підприємливий колега або конкурент. Не зліться, а робіть висновки – де ви щось поґавили. Від близьких людей в цей період не варто чекати підтримки. Зате вихідні ви проведете так, як вам захочеться.

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

У Водоліїв наступного тижня все складається добре. У потрібний момент у вас буде підтримка близьких людей. Але ви й самі готові їм допомогти, а тому в колективі і в родині спостерігається повна гармонія і взаєморозуміння. У п'ятницю будьте готові вирішувати всі питання, що накопичилися, в якості глави – вам беззаперечно віддадуть кермо влади.

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Наступного тижня у Риб багато сил піде на вирішення робочих питань. Незважаючи на вашу працездатність, начальство і товариші по службі будуть схильні вас критикувати, часто незаслужено. Таке емоційне напруження може погано позначитися і на сімейних стосунках, тому наберіться терпіння. І побережіть здоров'я.

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