Гороскоп на тиждень 14-20 лютого: всі знаки зодіаку
Астрологічний прогноз на 14-20 лютого для всіх знаків зодіаку
Тиждень почнеться активно і емоційно для багатьох знаків зодіаку. Хоча в деяких випадках такий настрій допоможе одним махом позбутися проблеми або зв'язків, що вас мучили. Але все-таки витримка і самоконтроль вам не завадять.
А ось до кінця тижня напруга помітно спаде, люди стануть більш добродушними, спокійними і позитивними, готовими прийти на допомогу або ж дати слушну пораду.
Наступного тижня представників знаку Овен "відвідають" ентузіазм, винахідливість і працьовитість. За це доля нагородить вас численними подарунками у різних сферах – як у любові, так і в робочих питаннях. У вівторок не розпиляйтеся на дрібниці, спрямуйте свою енергію в пріоритетне русло. А вихідні краще присвятити виключно собі.
Для Тельців настає період, коли вам необхідно ретельно контролювати свої емоції і розмови, щоб уникнути непотрібних розбірок і нервування. В середині тижня в запалі необдуманих дій ви будете здатні перегнути палицю, навіть якщо виявитеся не праві. Можливе ускладнення старих хвороб і розвиток нових – не пропустіть сигнали організму.
Перший день робочого тижня – складний період для Близнят, на відміну від інших буднів. Проте ваша легкість у спілкуванні і здатність знаходити спільну мову з людьми принесе вам успіх. Не соромтеся допомагати і радити тим, хто потребує підказки – добра справа повернеться сторицею. Але й самі не ігноруйте чиюсь корисну пораду, особливо в середу.
Читайте також:Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку
Наступного тижня у Раків спостерігаються труднощі на роботі і загальний спад активності. Можливо, вам потрібен перепочинок. Наберіться терпіння і намагайтеся менше ділитися з колегами своїми планами, а також не критикуйте керівництво. Незначні, на перший погляд, розбіжності в особистих стосунках у п'ятницю можуть спричинити серйозні проблеми.
Для Левів наступний тиждень буде досить успішним. Вам знадобиться лише мінімум зусиль для втілення своїх бажань. Все інше буде йти, як по накатаній. Ви ніби заздалегідь знаєте, в якому напрямку слід рухатися, щоб досягти найкращих результатів. Не забувайте про свою сім'ю і робіть приємні компліменти.
У наступаючій семиднівці на Дів налинуть клопоти, пов'язані з проблемами сім'ї та близьких. Вам слід запастися терпінням, щоб не зриватися, перш за все, на рідних і коханих людях, адже ні до чого хорошого це не призведе. Будьте послідовними і розважливими. З приємних новин: ви не будете відчувати фінансових труднощів.
Вдалий тиждень чекає на Терезів. Ви здатні добитися повного взаєморозуміння з оточуючими людьми, завдяки чому і поставлені завдання вирішаться без проблем. Наприкінці тижня на вас чекають нові знайомства, повні романтики. Намагайтеся не розкриватися повністю перед малознайомими людьми – за такий короткий час ви ще не встигли їх гарненько вивчити.
Наступний тиждень у Скорпіонів буде присвячений переважно вирішенню фінансових питань, багато в чому, цілком вдало. Якщо в четвер ви будете контролювати свої потреби і витрати, то серйозні грошові надходження не змусять себе довго чекати. Проявіть щедрість до оточуючих – вона не залишиться непоміченою, а вам, як мінімум, подякують.
Для Стрільців з наступного тижня починається сприятливий період, тому не відкладайте в довгу шухляду пріоритетні завдання і вирішення важливих справ. У вівторок ви відчуєте приплив сил і зможете працювати за десятьох. Ваші поради можуть принести користь оточуючим. В середині тижня зробіть перепочинок у своїй бурхливій діяльності.
Читайте також:Фінансовий гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку
Наступного тижня Козорогам необхідно проявити самодисципліну, витримку і терпіння. Цілком можливо, що нагороду за ваші великі зусилля отримає більш підприємливий колега або конкурент. Не зліться, а робіть висновки – де ви щось поґавили. Від близьких людей в цей період не варто чекати підтримки. Зате вихідні ви проведете так, як вам захочеться.
У Водоліїв наступного тижня все складається добре. У потрібний момент у вас буде підтримка близьких людей. Але ви й самі готові їм допомогти, а тому в колективі і в родині спостерігається повна гармонія і взаєморозуміння. У п'ятницю будьте готові вирішувати всі питання, що накопичилися, в якості глави – вам беззаперечно віддадуть кермо влади.
Наступного тижня у Риб багато сил піде на вирішення робочих питань. Незважаючи на вашу працездатність, начальство і товариші по службі будуть схильні вас критикувати, часто незаслужено. Таке емоційне напруження може погано позначитися і на сімейних стосунках, тому наберіться терпіння. І побережіть здоров'я.
Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.
Всі подробиці в спецтемі Гороскоп на тиждень
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше