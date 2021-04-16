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Гороскоп на сьогодні 16 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, це ваш день!

Сьогодні, 05:40

Астрологічний прогноз на 16 квітня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на п'ятницю, 16 квітня 2021 року. Не чекайте від цього дня дуже багато чого – все буде йти своєю чергою. Але в ваших руках зробити його яскравішим, веселішим і успішнішим. Радуйте своїх близьких і себе просто так чимось приємним, і п'ятниця стане ще краще! І якщо є привід порадувати своїх близьких – виберіть їм презент із нашого календаря подарунків на квітень.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, для Овна

Сьогодні ваше особисте життя буде перебивати всі справи робочі. Як вона вплине – невідомо, тому краще перенесіть на інший день всі важливі зустрічі і справи. Але прийняті раніше рішення сьогодні принесуть результат.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, для Тельця

Будь-який рух вперед буде даватися вам через силу. Але не варто злитися, нити і лаяти все і всіх на своєму шляху. Так потрібно! Пройдете ці випробування і станете ще сильніше.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, для Близнюків

Цей день не дуже вдалий для вирішення робочих справ, тому візьміть силу волі в кулак і намагайтеся не брати участі в жодних інтригах і маніпуляціях. Найважливіше для вас сьогодні – душевну рівновагу і спокій. Ось і розслабтеся!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, для Рака

Сьогодні вам потрібно стати трішечки дядечком Скруджем і заощадити. Але не тільки на інших людях, а й на своїх нескінченних списках бажань. Знайдіть час на складання бюджету та способи економії.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, для Лева

Сьогодні ви можете все і навіть більше. Це ваш день, Леви! Вирішити на роботі важливу справу – легко, з'ясувати все необхідне для врегулювання недомовленостей у стосунках – як два пальці. І час на себе теж знайдеться!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, для Діви

Хороший заряд бадьорості та енергії буде у вас з самого ранку. Ви будете позитивними, захочете змін і почнете їх реалізовувати. Все в ваших руках і ви про це знаєте. Дійте!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, для Терезів

Сьогодні доведеться попрацювати трохи більше, ніж зазвичай, але ви знаєте, що за це отримаєте. А воно коштує витрачених зусиль. До вечора ваш настрій стрімко злетить вгору через те, що на вашому рахунку з'явитися кругленька сума.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, для Скорпіона

Тримайтеся сьогодні подалі від пліток, наклепів, махінацій і афер. Ризикуєте зіпсувати не тільки настрій, але і свою репутацію. Не варто приймати ніяких життєво важливих рішень!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, для Стрільця

Легко зможете сьогодні досягти своєї мети і зробити правильний вибір. Робочі справи зажадають великої концентрації, тому потрібно відключити соцмережі з їхніми численними нагадуваннями і прибрати зайвий шум. Вечір в обіймах із коханою людиною стане ідеальним завершенням дня.

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, для Козерога

Не варто сьогодні знайомитися з людьми, до яких у вас душа не лежить. Більше часу проводите наодинці і розберіться нарешті зі своїми бажаннями, мріями і цілями. Може, все змінилося і старі ідеї не актуальні?

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, для Водолія

Намагайтеся більше часу провести за справами, які вже почали і які вимагають швидкого завершення. Можливі неприємні звістки і навіть конфлікт із особливою протилежної статі. Тримайте себе в руках і емоції під контролем.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні
Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні, 16 квітня 2021 року, для Риб

Краще рішення дня – активний відпочинок разом із родиною, коханою людиною або друзями. Спілкування, рух і гарний настрій надихнуть вас на щось прекрасне і дадуть хороший поштовх вперед.

Зоряний гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку – дивіться відео:

Відео: Сьогодні

Тим часом ми з'ясували, які найвірніші чоловіки за знаком зодіаку.

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Джерело: Сьогодні
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