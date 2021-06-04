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Який ви автомобіль за гороскопом – 12 варіантів для кожного знака зодіаку

Сьогодні, 23:07

Леву підходить виключно Ягуар, а Рак задовольниться Ладою

Авто
Авто
Фото: Unsplash

Хочете дізнатися, яка машина – ваше все? За кермом якого авто вам буде найбільш комфортно? Звернемося за підказкою до зірок. Читайте наш гороскоп авто для кожного знака зодіаку.

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Овен – Феррарі

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Фото: Pixabay

Овен прагне бути першим у всьому, в тому числі і на дорозі. А тому ваша модель – спортивна і динамічна, наприклад, Феррарі, якому підкоряються швидкісні траси.

Телець – Опель

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня)
Фото: Pixabay

Телець – знак господарський і практичний, який зайву копійку пустить у справу, а не на розкіш. Та й водять Тельці дбайливо. Так що гарний вибір авто – це економічні моделі Опель або Сааб.

Близнята – Ауді

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Фото: Pixabay

Близнят відрізняє легковажність, різнобічність і мінливість. Цей знак здатний змінювати машини, як рукавички, і не зупиниться на одній. Але все ж таки у нього є улюблена марка – це Ауді.

Рак – Лада

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Фото: Unsplash

Тихіше їдеш далі будеш. Це, мабуть, головний принцип нерішучого, романтичного і неквапливого Рака. Зате у нього найменше аварій серед інших знаків. Рак віддає перевагу вітчизняному авто.

Лев – Ягуар

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня)
Фото: Pixabay

Ну, хто б сумнівався, що владний Лев віддасть перевагу машині-статусу, машині-блиску, машині-розкоші. Та й від пристойної швидкості Лев не відмовиться. Загалом марка лев'ячого авто – не нижче Ягуара.

Діва – Тойота

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня)
Фото: Pixabay

Діва – досить законослухняний знак зодіаку хоч пішки, хоч за кермом. Вдумливість і акуратність Діви на дорозі легко втілити в таку марку автомобіля, як Тойота.

Терези – Мерседес

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Фото: Pixabay

У знака Терези вишуканий смак. Пересування для них подібно ритуалу. Вони не будуть користуватися аби чим, а віддадуть перевагу елітним маркам авто. Наприклад, їхній вибір може припасти на Мерседес-Бенц.

Скорпіон – Порше

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Фото: Pixabay

Скорпіон – майстер від Бога і навіть зі слабкого авто здатен витиснути всю міць. Цей знак любить швидкість, ризик, шик і їзду з вітерцем. Так що для нього підходяща марка – Порше.

Стрілець – Вольво

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Фото: Pixabay

При можливості Стрілець однозначно віддасть перевагу авто представницького класу. Але може задовольнятися і Вольво. Зате не відмовиться від причепа, щоб все своє брати в дорогу з собою.

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Козоріг – Фольксваген

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Фото: Pixabay

Козоріг поважає позашляховики з високою прохідністю. Його тягне вгору і ваблять важкопрохідні дороги, від яких він фанатіє. Вибір гідний – це Фольксваген.

Водолій – Хонда

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого)
Фото: Pixabay

Представники знаку Водолій оцінять і саму машину, і всілякі нововведення, гаджети й навороти, представлені в ній. Переважною маркою буде Хонда.

Риби – БМВ

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня)
Фото: Pixabay

У Риб добре розвинена інтуїція, але при цьому вони можуть бути непередбачуваними, а тому часто зухвалими на дорозі. Все ж не варто наражати на небезпеку оточуючих. Гідний вибір авто – це БМВ.

Дивіться відео про лунатизм :

Раніше ми розповідали, яке ви африканську тварину зодіаку.

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