Який ви автомобіль за гороскопом – 12 варіантів для кожного знака зодіаку
Леву підходить виключно Ягуар, а Рак задовольниться Ладою
Хочете дізнатися, яка машина – ваше все? За кермом якого авто вам буде найбільш комфортно? Звернемося за підказкою до зірок. Читайте наш гороскоп авто для кожного знака зодіаку.
Овен прагне бути першим у всьому, в тому числі і на дорозі. А тому ваша модель – спортивна і динамічна, наприклад, Феррарі, якому підкоряються швидкісні траси.
Телець – знак господарський і практичний, який зайву копійку пустить у справу, а не на розкіш. Та й водять Тельці дбайливо. Так що гарний вибір авто – це економічні моделі Опель або Сааб.
Близнят відрізняє легковажність, різнобічність і мінливість. Цей знак здатний змінювати машини, як рукавички, і не зупиниться на одній. Але все ж таки у нього є улюблена марка – це Ауді.
Тихіше їдеш далі будеш. Це, мабуть, головний принцип нерішучого, романтичного і неквапливого Рака. Зате у нього найменше аварій серед інших знаків. Рак віддає перевагу вітчизняному авто.
Ну, хто б сумнівався, що владний Лев віддасть перевагу машині-статусу, машині-блиску, машині-розкоші. Та й від пристойної швидкості Лев не відмовиться. Загалом марка лев'ячого авто – не нижче Ягуара.
Діва – досить законослухняний знак зодіаку хоч пішки, хоч за кермом. Вдумливість і акуратність Діви на дорозі легко втілити в таку марку автомобіля, як Тойота.
У знака Терези вишуканий смак. Пересування для них подібно ритуалу. Вони не будуть користуватися аби чим, а віддадуть перевагу елітним маркам авто. Наприклад, їхній вибір може припасти на Мерседес-Бенц.
Скорпіон – майстер від Бога і навіть зі слабкого авто здатен витиснути всю міць. Цей знак любить швидкість, ризик, шик і їзду з вітерцем. Так що для нього підходяща марка – Порше.
При можливості Стрілець однозначно віддасть перевагу авто представницького класу. Але може задовольнятися і Вольво. Зате не відмовиться від причепа, щоб все своє брати в дорогу з собою.
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Козоріг поважає позашляховики з високою прохідністю. Його тягне вгору і ваблять важкопрохідні дороги, від яких він фанатіє. Вибір гідний – це Фольксваген.
Представники знаку Водолій оцінять і саму машину, і всілякі нововведення, гаджети й навороти, представлені в ній. Переважною маркою буде Хонда.
У Риб добре розвинена інтуїція, але при цьому вони можуть бути непередбачуваними, а тому часто зухвалими на дорозі. Все ж не варто наражати на небезпеку оточуючих. Гідний вибір авто – це БМВ.
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