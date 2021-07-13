Обід за гороскопом – який треба приготувати саме вам

Овнам для відновлення енергії підійде рагу з квасолі й інших овочів, для Риб приготуйте спагеті – вони задумливо намотуватимуть їх на виделку і мріятимуть, а Тельцям, які обожнюють поїсти, потрібно віддати перевагу курячим котлетам

Який обід вам потрібен за гороскопом / Фото: freepik.com

Обід – найважливіший прийом їжі, саме від його поживності залежить, як багато ми з'їмо під час вечері. А вона, як відомо має бути порівняно легкою. Розберемося, який обід потрібно приготувати, згідно з вашим знаком зодіаку. Якщо до основної страви захочеться салат, то він теж є для кожного з нас. Багато класних ідей щодо того, як провести це літо, знайдете в нашому календарі.

Овен – овочеве рагу з квасолею

Квасоля додасть Овнам енергії, адже вони так багато її витрачають / Фото: Depositphotos

Прекрасна білкова страва для пристрасних, палких, активних натур. Овну щоразу потрібна підзарядка, адже свою енергію вони не шкодують. Квасоля – корисний білковий продукт – додасть сил для нових звершень. Боби можна урізноманітнити іншими овочами, бажано – болгарським перцем, томатами, зеленню. Якщо хочете додати до рагу гриби, то їх потрібно небагато.

Телець – курячі котлети з корисним гарніром

Для Тельців-гурманів ідеальні курячі котлети з корисним гарніром / Фото: Depositphotos

Тельці обожнюють поїсти трохи більше, ніж інші знаки зодіаку. Вони не замислюватимуться, скільки в страві калорій, чи збалансована вона. Легкі курячі котлети з овочевим гарніром – не картоплею – ідеальний варіянт для Тельців, багатьом з яких варто було б частіше відмовлятися від жирної і шкідливої їжі.

Близнюки – гороховий суп-пюре з беконом

Для Близнюків – довгограйний гороховий суп з беконом / Фото: Depositphotos

Ідеальна страва для мінливих Близнюків. Приготувати такий суп – справа не з легких, але він дуже смачний. Так буває і з представниками цього знаку: спочатку ти знаєш одну людину, а згодом розкриваєш її іншу сутність, часом дуже несподівану. Але тим не менше, ці люди завжди є душею компанії, в їхньому оточенні багато людей, які змогли розгадати двоїстість Близнюків.

Рак – салат з кальмарами і сиром

Приготуйте для Рака салат з кальмарами і сиром / Фото: Depositphotos

Дуже оригінальне, але смачне поєднання. Потрібно сказати, що Раки люблять солодощі, а ось кальцію їм може бракувати. Щоб якось переживати свої часті любовні захоплення і хвилювання, додайте до свого раціону якнайбільше продуктів з кальцієм. У хорошому сирі його багато, в кальмарі є залізо. Отже, заїдати стреси, до яких часто схильні Раки, краще таким салатом. Ну і звісно, не варто заправляти його майонезом, хіба що – грецьким йогуртом.

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Лев – хороший стейк з овочами

Для сильних Левів – чудовий стейк з овочами / Фото: Depositphotos

Ці натури сильні емоційно та фізично, відповідно, і сильна система травлення у Левів теж присутня. До того ж життя у Левів завжди б'є ключем – адже вони мають встигнути всіх навчити життя, поділитися своїм неперевершеним досвідом і всім роздати поради. До хорошого шматка м'яса не забувайте якнайбільше зелені й овочів, прагніть балансу в усьому.

Діва – овочевий суп або суп на курячому бульйоні

Запропонуйте Дівам насичений курячий суп / Фото: Depositphotos

Діва відома своєю любов'ю до всього натурального, свіжого, корисного. Їжа для Діви має підтримувати організм, а не навпаки. Їхній вибір – це овочеві супи. Але краще, звісно, коли це буде ідеально приготовлений курячий суп. Діви люблять чіплятися до всього з претензіями, але не зі зла, адже вони самі прагнуть ідеалу кожну хвилину. Ну хліб до цього супу теж постарайтеся подати не звичайний, а якийсь із висівками і горіхами. Ці люди люблять і в цьому відрізнитися.

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Терези – запіканка з баклажанів і фаршем або грецька мусака

Для Терезів – запіканка з Греції – мусака / Фото: Depositphotos

Вічний пошук балансу, висока концентрація, привабливість, постійні амбіції – все це про Терезів. Разом з цим – це величезні цінителі всього прекрасного, вони до нього тягнуться і їжа – не виняток. Їхній улюблений спосіб приготування їжі часто буває запікання, це справді смачно. Красива запіканка з баклажанами і фаршем їх цілком влаштує.

Скорпіон – риба під гострим соусом

Приготуйте для Скорпіонів рибу і заправте гострим соусом / Фото: Depositphotos

Скорпіонам приписують складний характер. Ну і сперечатися з цим складно. Здебільшого це так. Разом з цим люди по-своєму унікальні та дуже уразливі. Запропонуйте Скорпіону рибу, в ній багато фосфору, а фосфор відповідає за роботу нервової системи і обмін речовин. Можливо, Скорпіони менше дратуватимуться з приводу і без. Ну і про гострий соус не забудьте – прекрасно відповідає їхній особистості.

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Стрілець – гречана каша з куркою

Навчіть Стрільців харчуватися правильно і приготуйте гречку з куркою / Фото: freepik.com

Шукачі пригод і активісти, Стрільці не проти харчуватися на ходу, особливо на цьому не заморочуючись. Але їх потрібно зупиняти в цьому пориві й годувати все-таки чимось корисним і смачним. Чудова ідея – корисна гречка з куркою. Стрільці вміють бути вдячними і обов'язково пригостять вас смачним обідом у відповідь.

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Козеріг – солянка

Серйозна за інгредієнтами солянка – для серйозніх Козерогів / Фото: Depositphotos

Ґрунтовний суп, в якому, здається, хаотично зібрано все і цього всього дуже багато. Чому це кращмй обід для Козерогів? Тому що він насичує, а для них це важливо. А ще – солянка не терпить, коли її готують не за правилами. Козероги теж люблять не порушувати правил. Ці люди все-таки складні, але працьовиті, а такий обід їх наситить і повністю задовольнить.

Водолій – зрази

Для Водоліїв – зрази з різними начинками і овочевий салат / Фото: Depositphotos

Це можуть бути зрази з м'ясом чи капустою, а ще краще – якщо зрази будуть з різними начинками, а за столом сидітимуть багато друзів. Водолії люблять, щоб навколо було шумно і щоб їхнє оточення могло відчути, коли Водолію хочеться усамітнення. Зрази – це смачна і ситна страва, виключно для обіду, на вечерю від них краще відмовитися. Коли запрошуватимете Водолія на обід – подбайте ще про декілька овочевих салатів.

Риби – спагеті

Для Риб кращий варіянт – спагеті / Фото: Depositphotos

І не має значення, з чим будуть спагеті. Риби отримають задоволення, повільно намотуючи спагеті на виделку і задумливо дивлячись уперед. Коли Риби їдять, вони часто бувають відстороненими, занурюються в свої думки, зрозуміти які складно часом навіть самим Рибам. Звісно, ці люди вважають за краще морепродукти, тож беріть для спагеті саме їх.

Без прив'язки до зодіаку до обіду будуть теж доречні грінки з тартаром з лосося, прикрашені полуницею. Подробиці рецепта – у відео.

Тут дізнаєтеся, який суп потрібно приготувати кожному знаку зодіаку.