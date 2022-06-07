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Екстрасенс зробив прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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7 червня, 19:00
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Роман Шептицький у прямому ефірі програми "Ранок з Україною" в інтерв'ю з ведучими каналу "Україна" Лілією Ребрик та Славою Дьоміним розповів, чого чекати українцям у найближчому майбутньому
Екстрасенс стверджує, що війна в Україні закінчиться вже влітку
Екстрасенс стверджує, що війна в Україні закінчиться вже влітку / Фото: Колаж: Сьогодні

Сірий маг, медіум та езотерик Роман Шептицький повідомив про нові ракетні удари і де на них чекати, повідав, чи Путін живий, і розповів, коли закінчиться війна в Україні.

Екстрасенс запевняє, що заздалегідь не може прорахувати дії Росії, оскільки окупанти просто не мають жодних планів – вони діють хаотично і квапливо. Ракетні удари по центральній, західній та північній Україні – це відведення уваги та помста за їхню невдачу на сході та півдні нашої країни.

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Можу описати лише картину найближчих трьох днів. Найбільш захищеним є захід України. Але можуть бути "прильоти" на Львівщині, спостерігається напруження в Рівненській та Волинській областях. Північний напрям буде теж поки під обстрілами, особливо Сумська і Чернігівська області. Та все ж найзапекліші, наступальні бої вестимуться у Херсонській та Запорізькій областях. Ну і схід України наразі під найбільшою загрозою, – коментує сірий маг.

Екстрасенс попереджає і киян, що їм варто бути обережними та не нехтувати правилами безпеки, коли звучить сигнал "Тривога". Роман Шептицький каже, що особливо "гаряче" буде вночі – росіяни продовжуватимуть пускати ракети, а можливо, навіть спробують прорватися на територію сухопутно. Однак про успішність таких планів поки що не йдеться.

Медіум зазначив, що ворог наляканий і демотивований, хід війни буде змінено, як тільки ЗСУ отримають зброю. Також він розповів, що думає про повідомлення про смерть Путіна.

Треба розділяти поняття "істинний Путін" і "той, хто виконує його роль". Є дуже багато інформації про те, що істинного Путіна давно немає серед живих. Можливо, він помер ще вісім років тому, коли почалося перше вторгнення в Україну. Але навіть якщо справжній Путін існує, енергія смерті від нього відчувається дуже і дуже чітко. Його існування в цьому світі йде до завершення. Те ж саме стосується і його двійників. Заколот і бунт проти Путіна в Росії активно наростає. На жаль, ми не знатимемо всіх нюансів, але зовсім скоро йому настане кінець. Є надія, що завершиться все влітку, особливо активно випадає 8-ка, тобто вже у серпні, – поділився екстрасенс із ведучими каналу "Україна".

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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Дивіться відео програми "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 8:30 на телеканалі "Індиго TV" :

Вам буде цікаво дізнатися, що кажуть екстрасенси:

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Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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