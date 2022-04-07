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Путін може спробувати знову захопити Київ? Відповів екстрасенс Макс Гордєєв

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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7 квітня, 13:11
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Екстрасенс Макс Гордєєв розповів, чи буде черговий напад Росії на Київ та Київську область. Читайте подробиці розкладу карт Таро у матеріалі
Чи варто боятися жителям Києва та Київської області нової атаки Путіна
Чи варто боятися жителям Києва та Київської області нової атаки Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Експерт телеканалу "Україна", відомий екстрасенс та астролог Макс Гордєєв розповідав, що чекає на українців у квітні 2022 року. У своєму Інстаграмі він відповідає на найпопулярніші запитання. Фахівець зробив розклад на картах Таро та розповів, чи варто побоюватися нової атаки росіян на Київ, а також дав поради мешканцям, які були змушені покинути свої домівки.

Війська Росії нарешті відійшли від Київської області. Але громадян попереджають поки що утриматися від повернення додому.

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Перша карта, яка випала під час розкладу на Київ – шістка. Це сильна допомога. Щодо повторного нападу – навряд чи він буде. Чимало людей припускають такий перебіг подій, причому зовсім скоро, але я такого не бачу. Звичайно, я керуюся лише картами, але з того, що є – допомога та відродження Києва, – поділився Макс Гордєєв у своїх соціальних мережах.

За словами екстрасенса, Київ буде у безпеці. А ось що чекає на Київську область, яка прийняла на себе весь удар агресора:

Випадає Лицар кубків і Карта переможця, тобто ми настільки енергетично підбили ворога, що він назад повертатися не планує. Імовірності того, що ворог знову прийде з нападом, я поки що не бачу. Повірте, карти завжди показують, якщо є хоча б маленький натяк на щось, – запевняє Гордєєв.

Крім того, фахівець наголосив, що людям варто поступово відновлювати свій звичний ритм життя, але бути дуже обережними. Війна ще не закінчилася!

Беріться за справу та починайте відновлювати економіку! Сьогодні просто необхідно, щоб в Україні почали відкриватися магазини, тренажерні зали, заклади харчування, освіти тощо – ми маємо жити та працювати на благо країни, – коментує Макс.

Наразі канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини читайте у Telegram-каналі.

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Раніше ми розповідали, що думають екстрасенси про початок третьої світової війни.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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