Чи буде голод після війни в Україні – думка екстрасенса

Після тих жахів, які ми переживаємо, мимоволі згадуються персонажі з Біблії – чотири вершники Апокаліпсису, яких часто називають Чума, Війна, Голод та Смерть. Що чекає на українців далі – читайте у матеріалі

Чи варто українцям боятися нової катастрофи – голоду після війни? / Фото: Колаж: Сьогодні

Екстрасенс, таролог Макс Гордєєв в ефірі програми "Ранок з Україною", яка виходить у будні дні о 9:01 на телеканалі "Індиго TV", в інтерв'ю з ведучими Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем розповів, чи можливий голод через війну з Росією.

Макс зробив розклад на картах Таро і розповів, до чого готуватися українцям найближчим часом, чи буде дефіцит продуктів і чи варто панікувати через недостатність солі.

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Я б радив запастися заспокійливим, адже ця паніка не вартує нічого! Сіль, цукор, макаронні вироби руйнують організм людини. І один-два місяці без цих продуктів підуть на користь. Акцентуйте на цьому. Я не говорю, що буде погано найближчим часом, але дефіцит товарів вирівняється вже до серпня цього року. Ми зараз бачимо певні проблеми на рівні влади, але це не говорить про те, що ми матимемо голод чи щось погане, – розповів експерт каналу "Україна" Макс Гордєєв.

Екстрасенс запевнив, що на українців цього року чекає багатий урожай, тому переживати через брак продуктів не варто.

Забудьте про голод! Я не хочу, щоб українці чули, бачили та транслювали це у своє життя! Коли ми передаємо це у Всесвіт, він відповідає, даючи те, чого ми бажаємо. Тобто ми маємо сконцентруватися на тому, що дефіциту їжі не буде. Коли ми говоримо про "голод" – це просто час, який потрібно приділити вашому організму, а всі страхи є тільки в наших головах, а не насправді.

Дивіться відео на YouTube-каналі програми "Ранок з Україною":

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Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Вам буде цікаво дізнатися, що екстрасенс назвав дату, коли закінчиться війна.