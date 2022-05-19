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Зеленська розповіла, як прихистити дитину, яка залишилася без батьків

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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19 травня, 19:24
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Скориставшись чат-ботом "Дитина не сама", зможете тимчасово прихистити дитину, але є умови
Як тимчасово прихистити дитину - розповіла Олена Зеленська
Як тимчасово прихистити дитину - розповіла Олена Зеленська / Фото: Колаж: Сьогодні

Щодня війна роз’єднує дітей із батьками. Деякі діти назавжди залишаться без рідних мами та тата, інші – тимчасово, очікуючи на їх повернення з фільтраційних таборів чи окупованих територій. Під час війни усиновлення неможливо, але є вихід. Олена Зеленська в Telegram-каналі розповіла, як прихистити тимчасово дитину, яка залишилась сама.

Скористайтеся чат-ботом "Дитина не сама" для допомоги найменшим під час війни. Його створили міжнародна організація ЮНІСЕФ, Міністерство соціальної політики України та Офіс Президента України.

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Чат бот актуальний для вас, якщо ви:

  • Тимчасово хочете прихистити дитину.
  • Побачили дитину без нагляду та маєте наміри повідомити про це.
  • Розшукуєте дитину.

Охочі прихистити дитину повинні бути громадянами України та фізично перебувати в безпечному місці на території Україні. Від них також вимагаються:

  • Гарантії для безпеки дитини, враховуючи забезпечення їжею, одягом, доступом до медичних послуг, освіти та фінансову спроможність.
  • Житло, біля якого немає стратегічних чи військових об’єктів, та наявність у ньому місця для сну та відпочинку дитини.

Додатково в боті є вкладка для іноземців. Заявку можуть заповнити лише іноземні організації, які готові тимчасово прихистити групи українських дітей.

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Нині українці подали вже понад 18 000 заявок, щоб тимчасово прихистити малюків. Бо дитина не має бути сама. Хочеться сказати це про кожного українського малюка, який нині втратив батьків, – зауважила Олена Зеленська.

Ми також розповідали, як отримати безкоштовну юридичну допомогу – чат-бот Law Army of Ukraine.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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