Зеленська розповіла, як прихистити дитину, яка залишилася без батьків

Скориставшись чат-ботом "Дитина не сама", зможете тимчасово прихистити дитину, але є умови

Як тимчасово прихистити дитину - розповіла Олена Зеленська / Фото: Колаж: Сьогодні

Щодня війна роз’єднує дітей із батьками. Деякі діти назавжди залишаться без рідних мами та тата, інші – тимчасово, очікуючи на їх повернення з фільтраційних таборів чи окупованих територій. Під час війни усиновлення неможливо, але є вихід. Олена Зеленська в Telegram-каналі розповіла, як прихистити тимчасово дитину, яка залишилась сама.

Скористайтеся чат-ботом "Дитина не сама" для допомоги найменшим під час війни. Його створили міжнародна організація ЮНІСЕФ, Міністерство соціальної політики України та Офіс Президента України.

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Чат бот актуальний для вас, якщо ви:

Тимчасово хочете прихистити дитину.

Побачили дитину без нагляду та маєте наміри повідомити про це.

Розшукуєте дитину.

Охочі прихистити дитину повинні бути громадянами України та фізично перебувати в безпечному місці на території Україні. Від них також вимагаються:

Гарантії для безпеки дитини, враховуючи забезпечення їжею, одягом, доступом до медичних послуг, освіти та фінансову спроможність.

одягом, доступом до медичних послуг, освіти та фінансову спроможність. Житло, біля якого немає стратегічних чи військових об’єктів, та наявність у ньому місця для сну та відпочинку дитини.

Додатково в боті є вкладка для іноземців. Заявку можуть заповнити лише іноземні організації, які готові тимчасово прихистити групи українських дітей.

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Нині українці подали вже понад 18 000 заявок, щоб тимчасово прихистити малюків. Бо дитина не має бути сама. Хочеться сказати це про кожного українського малюка, який нині втратив батьків, – зауважила Олена Зеленська.

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