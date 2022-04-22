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Зеленська застерігає: як не довести дитину до стресу через переїзд – 5 порад

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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22 квітня, 11:20
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Чому варто взяти в дорогу улюблену іграшку та як відволікти увагу дитини від паніки під час переїзду – розповідаємо
Зеленська застерігає: як не довести дитину до стресу через переїзд - 5 порад
Зеленська застерігає: як не довести дитину до стресу через переїзд - 5 порад / Фото: Колаж: Сьогодні

Жінки та діти продовжують вимушено переїжджати за кордон через війну, яку розпочала Росія. Діти переживають події в Україні як дорослі, стресуючи, особливо, коли мова йде про переїзд. Олена Зеленська в Telegram-каналіподілилася 5 антистресовими порадами експертів дитячого фонду UNICEF для переїзду з найменшими.

Дорога з дитиною навіть у мирні часи може бути стресовою. Що вже казати про ситуації, коли доводиться тікати від війни?, – зауважує Олена Зеленська в Telegram-каналі.

5 антистресових порад для дітей під час переїзду:

  1. Розкажіть про маршрут дитині, навіть якщо ви самі не знаєте точно, куди їдете. Скажіть, що вирушаєте в безпечніше місце, зацікавте розповіддю про міста, які проїжджатимете. Дитина одразу відчує, що ситуація під контролем.
  2. Поговоріть про правила поведінки в дорозі – це важливо з погляду безпеки. Наприклад, коли ви зупинятиметеся на блокпостах, потрібно поводитися тихо, не визирати з вікон та не виходити з транспорту.
  3. Спостерігайте за фізичним та емоційним станом дитини. Звісно, батьки знають, що треба запитати, чи хоче вона їсти або ж в туалет. Але через стрес малюк може поводити себе інакше, ніж зазвичай – допоможіть йому розслабитись. Наприклад, придумайте "кодове слово" для переклички, щоб в дорозі підтримувати з ним контакт.
  4. "Перемикайте" увагу дитини, щоб зняти напругу. Можна це зробити за допомогою тіла: поплескати в долоні, стиснути кулачки, міцно заплющити очі, а потім розкрити долоні, струсити руки і відкрити очі.
  5. Візьміть у дорогу улюблену іграшку. Вона відволіче дитину та буде асоціюватися з домашнім комфортом та безпекою. Якщо малюку буде страшно, звична річ допоможе заспокоїтись та нагадає йому дитячу кімнату.

І пам'ятайте: спочатку кисневу маску одягають на себе, а потім на тих, хто поруч. Тож дайте собі перепочити, пийте більше води та зупиняйтеся у дорозі, – пише Олена Зеленська в Telegram-каналі.

Дізнайтеся також про лайфхак від Зеленської: як вступити до університету Польщі чи іншої країни.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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