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Як отримати безоплатну юридичну допомогу – чат-бот Law Army of Ukraine

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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15 квітня, 11:44
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Професійні адвокати та юристи з України безоплатно консультують, враховуючи індивідуальну історію кожного
Як отримати безоплатну юридичну допомогу – чат-бот Law Army of Ukraine
Як отримати безоплатну юридичну допомогу – чат-бот Law Army of Ukraine / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні ви не раз самостійно шукали в Google відповіді на питання про мінуси статусу біженця, мобілізацію чи трудові права. Досить – довіртеся адвокатам та юристам у безоплатному чат-боті Law Army of Ukraine в Telegram. Команда професіоналів створила чат-бот для юридичної підтримки українців під час воєнного стану.

Юристи та адвокати Law Army of Ukraine з досвідом роботи до 20 років допомагають охочим. За період роботи проконсультували 2500 українців.

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Чат-бот Law Army of Ukraine активується за секунду. Натисніть кнопку Start та оберіть варіант зв’язку з експертом (дзвінок чи спілкування у форматі смс), щоб отримати фідбек.

Як отримати безоплатну юридичну допомогу
Як отримати безоплатну юридичну допомогу / Фото: скріншот

Наші адвокати та юристи з усієї України: Києва, Одеси, Львова, Житомира, Сум, Чернівців, Полтави, Хмельницького, Черкас та інших міст. Ми консультуємо онлайн, а не в офісі з огляду на безпеку, – зауважує засновник чат-боту Ігор Фещенко.

Професійні адвокати та юристи Law Army of Ukraine
Професійні адвокати та юристи Law Army of Ukraine / Фото: пресслужба

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Серед ТОП-питань від українців у чат-боті про:

  • Легальний перетин кордону для чоловіків.
  • Особливості ведення бізнесу в умовах війни.
  • Захист трудових прав працівників.
  • Права та обов'язки громадян у країнах ЄС зі статусом біженця та тимчасового захисту.

Маєте питання до юриста чи адвоката? Тисніть на посилання чат-боту Law Army of Ukraine та отримайте відповідь.

Нещодавно ми розповідали, чому тисячі людей емігрують до Ірландії з України.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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