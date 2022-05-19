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Зеленская рассказала, как приютить ребенка, оставшегося без родителей

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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19 мая, 19:24
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Воспользовавшись чат-ботом "Ребенок не один", сможете временно приютить ребенка, но есть условия
Как временно приютить ребенка – рассказала Елена Зеленская
Как временно приютить ребенка – рассказала Елена Зеленская / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый день война разъединяет детей с родителями. Некоторые дети навсегда останутся без родных мамы и папы, другие – временно, ожидая их возвращения из фильтрационных лагерей или оккупированных территорий. Во время войны усыновление невозможно, но есть выход. Елена Зеленская в Telegram-канале рассказала, как приютить временно ребенка, который остался одна.

Воспользуйтесь чат-ботом "Ребенок не один"для помощи наименьшим во время войны. Его создали международные организации ЮНИСЕФ, Министерство социальной политики Украины и Офис Президента Украины.

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Чат бот актуален для вас, если вы:

  • Временно хотите приютить ребенка.
  • Увидели ребенка без присмотра и намерены сообщить об этом.
  • Разыскиваете ребенка.

Желающие приютить ребенка должны быть гражданами Украины и физически находиться в безопасном месте на территории Украины. От них также требуют:

  • Гарантии для безопасности ребенка, учитывая финансовую помощь, обеспечение едой, одеждой, доступом к медицинским услугам и образованию.
  • Жилье, возле которого нет стратегических или военных объектов , и наличие в нем места для сна и отдыха ребенка

Дополнительно в чат-боте есть вкладка для иностранцев. Заявку могут заполнить только иностранные организации, готовые временно приютить группы украинских детей.

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В настоящее время украинцы подали более 18 000 заявок, чтобы временно приютить малышей. Ведь ребенок не должен быть один. Хочется сказать это о каждом украинском малыше, который сейчас потерял родителей, – отметила Елена Зеленская.

Мы тоже рассказывали, как получить бесплатную юридическую помощь – чат-бот Law Army of Ukraine.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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