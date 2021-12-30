За продукти для олів’є – 5699 гривень! Ми відвідали найдорожчий супермаркет Києва, де шопиться Зеленський

Варена ковбаса у святковий кошик не ввійшла. Ми її замінили секретним продуктом, який додають до вишуканих страв

За продукти для олів’є - 5699 гривень / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Новорічне меню українців не обходиться без салату олів’є. Це must have під час святкування, як шампанське та салюти в 00:00. Основне, щоб порція була велика і всі наїлися. Тож його готують багато – цілий "тазок".

Торік я вирушила на найдорожчий ринок Києва – "Бесарабський", щоб дізнатися прайс на продукти преміального тазіка олів’є. Ціна читачів "Сьогодні" шокувала – за крабовий мікс треба було заплатити ₴2300. Асортимент – теж, бо вареної ковбаси для салату не знайшлося.

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Напередодні 2022 року я повторно перевірила загальну вартість продуктів, але вже в найдорожчому супермаркеті столиці Good Wine. Зібрала кошик найдорожчих продуктів для приготування преміального салату олів’є, смак якого не конкурує з приготованим за класичним рецептом. Бо замість вареної ковбаси обрала інший продукт, який люблять багатії. Це не лобстер, адже в магазині вже розкупили його! Який аналог знайшла на прилавку – дізнайтеся далі.

Розпочнемо зі свіжих овочів

Найдорожча в асортименті супермаркету картопля сорту Ратте. Ціна за 1 кг продукту – ₴189. Чому так дорого, запитаєте ви? Бо це французький сорт, який вважають еталоном картоплі на світовому ринку. За формою вона видовжена, а не кругла.

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Гурмани її обожнюють за горіховий аромат та каштановий післясмак, тож без сумніву платять ₴189. Спробувавши її, ви скажете, що звичайний сорт не такий уже й смачний.

Без шокового стану під час фуд-шопінгу не обійдеться. За даними директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрія Лупенка, 3 кг класичного олів’є нині коштує ₴198,54. Уявіть, ви лише за саму картоплю в Good Wine віддасте ₴189.

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Прайс найдорожчої моркви в асортименті теж здивував. Бо за 200 грамів треба заплатити ₴189. А ви що хотіли, вона потрапила на прилавок з Південної Америки. Особливість овоча в розмірі – киянам пропонують мініверсію. Якщо купите кілограм продукту, то попрощаєтеся з ₴945.

Цибулю для преміального салату вибрали кримську, фіолетового кольору. Ціна за 1 кг – ₴189. Найдорожчу зелену цибулю сорту Шніт ми теж додали до списку продуктів. Зізнаємося, не очікували вартості понад ₴200 за 1 кг.

Словом, за модну цибулю Шніт треба заплатити ₴1400 (ціна за 1 кг). Ми врахуємо в загальну суму лише 100 грамів продукту, якого вистачить для тазика олів’є.

У магазині знайдете й дешевшу зелену цибулю за ціною ₴195 (1 кг). Але цінники на продукт на ринку та в інших супермаркетах краще не порівнювати, бо різниця шокує.

Далі – консервовані продукти

Олів’є без консервованого горошку та маринованих огірків не олів’є.

Найдорожчі в асортименті консервовані огірки (корнішони) Edmond Fallot з Франції. Вони менші, хрусткіші та солодші від огірків звичайного розміру. Але за французький шарм у салаті треба віддати чимало грошей. Ціна однієї баночки – ₴165. В "АТБ" за мариновані огірки ви б заплатили від ₴33 до ₴58.

На консервований горошок ціна нижча. Найдорожча пропозиція в асортименті коштує ₴129. За ці гроші ви можете спробувати 680 грамів екогорошку, який вирощували на нідерландських землях. Такий собі гастрономічний телепорт.

На черзі – майонез та яйця

Вибір майонезу в найдорожчому супермаркеті Києва здивує кожного: є не лише класичний, органічний, а й веганський помаранчевого кольору.

Наш салат олів’є буде оригінальний, тож ми вибрали останній варіант – майонез Sriracha. До речі, він ще й кошерний. Вартість 340-грамової баночки – ₴215. У складі майонезу пюре червоного перцю халапеньйо, тож не дивуйтеся кольору продукту.

В асортименті ще знайдете майонез з трюфелем та лимоном і базиліком. Цей різновид продукту зацікавить кожного. Не дивно, що Володимир Зеленський є клієнтом супермаркету.

У 2020 році його побачила відвідувачка з охороною і сповістила про це у Facebook. Цікаво, чи збираєтеся пан президент купувати продукти на новорічний стіл в цьому ж супермаркеті?!

Перейдімо до передостаннього продукту в кошику – яєць. Найдорожча пропозиція в асортименті - ₴83. За ці гроші ви купите лоток 10 органічних яєць.

І нарешті основний інгредієнт – червоні креветки "Карабінеро"

Спершу планували додати лобстера у список інгредієнтів для олів’є. Але прийшовши до магазину, побачили, що його вже немає. Перед Новим роком нас випередили і все розкупили.

Але ми знайшли рішення, яке оцінять любителі особливого: червоні креветки "Карабінеро". За 1 кг делікатесу із Середземномор'я треба заплатити ₴4400.

Чому так дорого? Бо вони великі, ніжні на смак та солодкуваті, що додасть вишуканості страві. А ще їх виловлюють щонайменше на глибині в тисячу метрів. Якщо раз спробуєте їх у салаті олів’є, то опісля вже не захочете смакувати страву з ковбасою.

Скільки треба заплатити за преміальний салат на Новий рік та чи варто?

За продукти для приготування тазіка преміального олів’є з найдорожчого супермаркету столиці заплатите ₴5699. Порції вистачить на велику компанію друзів. Такі гроші за продуктовий кошик готові віддати лише гурмани, які не їдять варену ковбасу зі смаком як у дитинстві, та звичайний майонез, бо це суперечить еколайфстайлу.

За даними директора ННЦ "Інститут аграрної економіки" академіка НААН Юрія Лупенка, ціна продуктів для новорічного столу для чотирьох осіб становить ₴1844,74. За преміальний салат з креветками прийдеться заплатити приблизно втричі більше. І це лише за одну страву! Подумайте, чи готові ви попрощатися з такою великою сумою грошей заради олів’є, адже потрібно й інші страви приготувати.

Нещодавно ми розповідали, як відрізняються ціни на новорічні подарунки в бутиках та звичайних магазинах.