Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Ломаченко - Коммі: онлайн бою Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💸 Тисяча Зеленського

Свята в Україні

Капелюх на Новий рік

Колір року по Pantone

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Чашка за ціною двох IPhone 13: як відрізняються ціни на новорічні подарунки в бутиках та звичайних магазинах

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
11 грудня, 15:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Багатіям в бутиках пропонують віддати статки за типові новорічні подарунки, які в "Ашані" чи АТБ коштують ₴100
Як відрізняються ціни на новорічні подарунки в бутиках та звичайних магазинах
Як відрізняються ціни на новорічні подарунки в бутиках та звичайних магазинах / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Ми влаштували передноворічний шопінг у Києві, щоб побачити цінники на популярні подарунки, які кожен отримує на Миколая чи Новий рік під ялинку.

Дізналися прайси не лише в найдорожчих бутиках столиці, а й супермакетах, які всім по кишені. Вам ж цікаво було, скільки витрачають політики, зірки та інші заможні люди на презенти?!

Реклама

Зробили порівняння цін, після якого ваше життя не буде таким, як раніше. Звісно, якщо ви не купуєте чашку з блюдцем за ₴57 000 щомісяця.

Які подарунки шукали?

В наш список ТОП-подарунків до новорічних свят ввійшли презенти, які зроблять щасливими кожного. Але скільки витратять коштів на ваш презент – інше питання. Бо подарунок з "Ашану" не завжди підніме настрій тим, хто шопиться в найдорожчому шопінг-центрі Sanahunt чи бутику Chanel.

Реклама

Ми шукали чашку, шкарпетки, солодощі, музичну шкатулку, аромасвічку для дому, м’яку іграшку та статуетку Санта-Клауса. А ще новорічну прикрасу з символом Нового року-2022 – білим тигром. Впевнені, серед переліку презентів є ваші фаворити.

Розпочнімо з теплих шкарпеток

І не заперечуйте, що не отримували їх в подарунок зі словами "Тримай та більше не замерзай". Шерстяні шкарпетки, які зігріють кожного, продають в бутику Dolce&Gabbana.

Реклама

А ви думали, де купують шкарпетки багатії! Ціна цього "фешену" – ₴2 900. Але, на щастя, зараз діє знижка, тож їхній прайс "лише" ₴1450.

Ціна теплих шкарпеток Dolce&Gabbana – ₴1450
Ціна теплих шкарпеток Dolce&Gabbana – ₴1450 / Фото: скріншот

В бутику ми не знайшли шкарпеток з принтом Санта-Клауса чи сніговика. Словом, у любителів легендарного бренду Dolce&Gabbana луки з мінімальним новорічним настроєм.

Не те що в бюджетному "АТБ", де шкарпетки з новорічним принтом знайдуться для кожного. Та ще й з пафосною назвою "Premier". В супермаркеті пропонують шкарпетки зі сніжинками в подарунок за ₴37,90.

Ціна шкарпеток Dolce&Gabbana зі знижкою еквівалентна прайсу за 40 пар бюджетних шкарпеток з "Ашану".

В супермаркеті пропонують шкарпетки зі сніжинками в подарунок за ₴37,90
В супермаркеті пропонують шкарпетки зі сніжинками в подарунок за ₴37,90 / Фото: скріншот

Далі – обираємо кружку в подарунок

Гарячі напої холодну пору року п’ють 24/7. Найдорожчий шопінг-центр Sanahunt, де одягається Тіна Кароль, продає фарфорову коштовну кружку Regency Faberge з блюдцем. Їй би зрадів кожен в подарунок.

Щоправда, коштує красуня приблизно як два новеньких IPhone 13 – ₴56 970. З такої хіба що чай з золотих пакетиків пити!

Коштує красуня приблизно як два новеньких IPhone 13 – ₴56 970
Коштує красуня приблизно як два новеньких IPhone 13 – ₴56 970 / Фото: скріншот

Але повернімося в реальність – супермаркет, де купують подарунки кияни з середньостатистичною зарплатнею. В "Ашані" кружку для подарунка купите за ₴42,90. На ній зображений Санта-Клаус, який нагадує, що свято скоро. І чай може бути смачний, навіть, якщо кружка, з якої його п’єте, не коштує статки.

В
В "Ашані" кружку для подарунка купите за ₴42,90 / Фото: скріншот

Як щодо свічки в подарунок?

Аромасвічка в оселі створює затишну атмосферу, тож купити або подарувати її взимку рідним – must have. Але ви припините думати, що свічка – це річ першої необхідності, коли побачите її прайс у магазині ZELENA. Там коштовну свічку від Villari продають за ₴24 750.

Коштовну свічку від Villari продають за ₴24 750
Коштовну свічку від Villari продають за ₴24 750 / Фото: скріншот

А ви думали, що аромасвічка в бутику, де минулоріч продавали найдорожчу ялинку України, коштуватиме менше? Ні! Підсвічник зробили з фарфору. І це один із аргументів, чому вона дорога і після побаченого прайсу сіпається око. До слова, аромат свічки нагадує збиті вершки та ваніль.

А тепер до асортименту "Ашану". Тут свічку з новорічним принтом в подарунок придбаєте за ₴119. Звісно, без дорогого фарфору та запаху, який нагадає французькі парфуми.

В
В "Ашані" свічку з новорічним принтом в подарунок придбаєте за ₴119 / Фото: скріншот

Наступний подарунок – м’які іграшки

Кожен з нас почуває себе дитиною під час зимових свят. Все завдяки подарункам, які думками "телепортують" в безтурботне дитинство. Один із таких презентів – це м’які іграшки.

Найдорожчий шопінг-центр Sanahunt здивував асортиментом м’яких іграшок. Їх ціна стартує від ₴20 740. Але Санта-Клаусів чи інших новорічних персонажів ми не знайшли.

Запитаєте, чому так дорого? Тут продають іграшки з натурального хутра зайця. Найдорожча серед них в асортименті – коала. Її ціна – ₴26 080. Не кожен б хотів таку отримати, адже екотренд преміальним шопінг-центром проігноровано.

В Sanahunt продають іграшки з натурального хутра зайця
В Sanahunt продають іграшки з натурального хутра зайця / Фото: скріншот

Повернімося до "Ашану". Тут м'яку іграшку ведмедя в новорічному светрі продають за ₴239. Презент куди приємніше отримувати, коли його зробили не з натурального хутра зайця. Але на кожен товар є свій покупець.

В "Ашані" м'яку іграшку ведмедя в новорічному светрі продають за ₴239
В "Ашані" м'яку іграшку ведмедя в новорічному светрі продають за ₴239 / Фото: скріншот

Ще один презент, який "телепортує" в дитинство – музична снігова куля

За снігову кулю з Санта-Клаусом, який продають в магазині ZELENA, заплатите ₴4320. Висота її 20 см, а розмальовані різними кольорами деталі – ручна робота.

За снігову кулю з Санта-Клаусом в магазині ZELENA заплатите ₴4320
За снігову кулю з Санта-Клаусом в магазині ZELENA заплатите ₴4320 / Фото: скріншот

В онлайн-маркетплейсі Rozetka за снігову кулю з аналогічною висотою заплатите ₴970. Її якість помітно гірша, ніж у продукту за ₴4320.

В онлайн-маркетплейсі Rozetka за снігову кулю заплатите ₴970
В онлайн-маркетплейсі Rozetka за снігову кулю заплатите ₴970 / Фото: скріншот

До слова, у дорогих магазинах для багатіїв пропонують ще й музичні шкатулки у формі телевізора в стилі 1950-х. Називають їх "подорожжю в ретро Різдво". Звісно, коштує вона, як тур в одну з країн – ₴25 400.

У дорогих магазинах для багатіїв пропонують ще й музичні шкатулки у формі телевізора
У дорогих магазинах для багатіїв пропонують ще й музичні шкатулки у формі телевізора / Фото: скріншот

І куди ж без статуетки Санта-Клауса чи Діда Мороза

В преміальному магазині ZELENA статуетку Санта-Клауса заввишки 22 см продають за ₴7 395. Не здивуєтеся, але вона знову від бренду Villari і зроблена з якісного фарфору. Колекціонери новорічних статуеток мріють про такий подарунок.

В преміальному магазині ZELENA статуетку Санта-Клауса заввишки 22 см продають за ₴7 395
В преміальному магазині ZELENA статуетку Санта-Клауса заввишки 22 см продають за ₴7 395 / Фото: скріншот

Бюджетну статуетку Діда Мороза ми знайшли в супермаркеті METRO. Її ціна – ₴378, а висота – 20 см. Так, ціна приємна, але статуетка з фарфору в подарунок більше приваблює.

Бюджетну статуетку Діда Мороза ми знайшли в супермаркеті METRO
Бюджетну статуетку Діда Мороза ми знайшли в супермаркеті METRO / Фото: скріншот

Солодощі за умовчанням дарують взимку

Ми шукали новорічні будиночки з пряників. І знайшли не просто пряник, а витвір мистецтва у кондитерській Namelaka. До слова, вона є однією з найдорожчих у Києві.

В їхньому асортименті був "Музичний пряничковий будиночок". До пряника приєднали музичний механізм, щоб ви їли та водночас слухали We wish you a Merry Christmas. Магія!

І за неї треба заплатити ₴3800. Але на момент публікації всі пряники за "приємним" прайсом любителі особливого розібрали.

Ми знайшли витвір мистецтва у кондитерській Namelaka за ₴3800
Ми знайшли витвір мистецтва у кондитерській Namelaka за ₴3800 / Фото: скріншот

Не засмучуйтеся, ми знайшли ще один пряниковий будиночок, але бюджетний. Побачили його на Prom за ціною ₴700. Звісно, в нього немає музичного механізму і хіти вам не співатимуть. Але виглядає смачно.

На Prom пряниковий будиночок продають за ₴700
На Prom пряниковий будиночок продають за ₴700 / Фото: скріншот

На завершення – новорічна іграшка для ялинки у формі символа Нового року-2022

Знайшли коштовну іграшку у формі білого тигра знову в магазині ZELENA. Її продають за ₴3 820. І це прайс лише за одну штуку. Але за таку ціну можна купити ялинку двометрову!

Знайшли іграшку в формі білого тигра в магазині ZELENA за ₴3 820
Знайшли іграшку в формі білого тигра в магазині ZELENA за ₴3 820 / Фото: скріншот

Її виготовив польський бренд Komozja & Mostowski, який обожнюють колекціонери новорічних іграшок. Ці люди готові платити тисячі, щоб одягнути цілу ялинку кульками ручної роботи бренду.

Хто не планує купувати іграшки в подарунок за ₴3820, шукають їх в онлайн-маркетплейсі Rozetka. Ми побачили іграшку у формі білого тигра за ₴70. Виглядає вона не так вишукано та пафосно, як попередня, але її дизайн нагадує іграшки, якими ви вбирали ялинку ще в дитинстві.

Іграшку у формі білого тигра продають за ₴70
Іграшку у формі білого тигра продають за ₴70 / Фото: скріншот

Читайте також:

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
6 - 12 грудня
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти