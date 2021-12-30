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За продукты для оливье – 5699 гривен! Мы посетили самый дорогой супермаркет Киева, где шопится Зеленский

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
30 декабря, 11:47
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Вареная колбаса в праздничную корзину не вошла. Мы ее заменили секретным продуктом, который добавляют в изысканные блюда
За продукты для оливье - 5699 гривен
За продукты для оливье - 5699 гривен / Фото: Инфографика Life Сегодня

Новогоднее меню украинцев не обходится без салата оливье. Это must have во время празднования, как шампанское и салюты в 00:00. Главное, чтобы порция была большая и все наелись. Поэтому его готовят много – целый "тазик".

В прошлом году я отправилась на самый дорогой рынок Киева – "Бессарабский", чтобы узнать прайс на продукты премиального оливье. Цена читателей "Сегодня" шокировала – за крабовый микс нужно было заплатить ₴2300. Ассортимент – тоже, потому что вареной колбасы для салата не нашлось.

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В канун 2022 года я повторно проверила общую стоимость продуктов, но уже в самом дорогом супермаркете столицы Good Wine. Собрала корзину наиболее дорогих продуктов для приготовления премиального салата оливье, вкус которого не конкурирует с приготовленным по классическому рецепту. Вместо вареной колбасы я выбрала другой продукт, который любят богачи. Это не лобстер, его в магазине уже раскупили! Какой аналог нашла на прилавке – узнайте далее.

Начнем со свежих овощей

Самый дорогой в ассортименте супермаркета картофель сорта Ратте. Цена за 1 кг продукта – ₴189. Почему так дорого, спросите вы? Это французский сорт, который считают эталоном картошки на мировом рынке. По форме она продолговатая, а не круглая.

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Гурманы ее обожают за ореховый аромат и каштановое послевкусие, поэтому без сомнений платят ₴189. Попробовав ее, вы скажете, что обычный сорт не такой уж и вкусный.

Без шокового состояния во время фуд-шопинга не обойдется. По данным директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрия Лупенко, 3 кг классического оливье сейчас стоит ₴198,54. Представьте, вы только за одну картошку в Good Wine отдадите ₴189.

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Прайс самой дорогой моркови в ассортименте тоже удивил. Потому что за 200 граммов нужно заплатить ₴189. А что вы хотели, она попала на прилавок из Южной Америки. Особенность овоща в размере – киевлянам предлагают мини-версию. Если купите килограмм продукта, то распрощаетесь с ₴945.

Лук для премиального салата выбрали крымский, фиолетового цвета. Цена за 1 кг – ₴189. Самый дорогой зеленый лук сорта Шнит мы тоже добавили в список продуктов. Признаемся, ожидали стоимости не выше ₴200 за 1 кг.

Словом, за модный лук Шнит нужно заплатить ₴1400 (цена за 1 кг). Мы учтем в общей сумме всего 100 граммов продукта, которого хватит для тазика оливье.

В магазине найдете и более дешевый зеленый лук по цене ₴195 (1 кг). Но ценники на продукт на рынке и в других супермаркетах лучше не сравнивать, потому что разница шокирует.

Далее – консервированные продукты

Оливье без консервированного горошка и маринованных огурцов не оливье.

Самые дорогие в ассортименте консервированные огурцы (корнишоны) Edmond Fallot из Франции. Они меньше по размеру, более хрустящие и сладкие, чем огурцы обычного размера. Но за французский шарм в салате нужно раскошелиться. Цена одной баночки – ₴165. В "АТБ" за маринованные огурцы вы бы заплатили от ₴33 до ₴58.

На консервированный горошек цена ниже. Самое дорогое предложение в ассортименте – ₴129. За эти деньги вы можете попробовать 680 граммов экорошка, который выращивали на нидерландских землях. Такой вот гастрономический телепорт.

На очереди – майонез и яйца

Выбор майонеза в самом дорогом супермаркете Киева удивит каждого: есть не только классический, органический, но и веганский, оранжевого цвета.

Наш салат оливье оригинальный, поэтому мы выбрали последний вариант – майонез Sriracha. Кстати, он еще и кошерный. Стоимость 340-граммовой баночки – ₴215. В составе майонеза пюре красного перца халапеньо, так что не удивляйтесь цвету продукта.

В ассортименте найдете еще майонез с трюфелем и лимоном и базиликом. Эта разновидность продукта заинтересует каждого. Неудивительно, что Владимир Зеленский – клиент супермаркета.

В 2020 году его увидела посетительница с охраной и сообщила об этом в Facebook. Интересно, собирается ли президент покупать продукты на новогодний стол в этом же супермаркете?

Перейдем к предпоследнему продукту в корзине – яйцам. Самое дорогое предложение в ассортименте стоит ₴83. За эти деньги вы купите лоток 10 органических яиц.

И наконец основной ингредиент – красные креветки "Карабинеро"

Сначала планировали добавить лобстера в список ингредиентов для оливье. Но придя в магазин, увидели, что его уже нет. Перед Новым годом нас опередили и все раскупили.

Но мы нашли решение, которое оценят любители особенного: красные креветки "Карабинеро". За 1 кг деликатеса из Средиземноморья заплатите ₴4400.

Почему так дорого? Они большие, нежные на вкус и сладковатые, что придаст изысканности блюду. А еще их вылавливают по меньшей мере на глубине в тысячу метров. Если раз попробуете их в салате оливье, то после уже не захотите есть блюдо с колбасой.

Сколько нужно заплатить за премиальный салат на Новый год и стоит ли?

За продукты для приготовления тазика премиального оливье из самого дорогого супермаркета столицы итого заплатите ₴5699. Порции хватит на большую компанию друзей. Такие деньги за продуктовую корзину готовы отдать только гурманы, которые не едят вареную колбасу со вкусом как в детстве и обычный майонез, потому что это противоречит эколайфстайлу.

По данным директора ННЦ "Институт аграрной экономики" академика НААН Юрия Лупенко, цена продуктов для новогоднего стола для четырех человек составляет ₴1844,74. За премиальный салат с креветками придется заплатить примерно втрое больше. И это только за одно блюдо! Подумайте, готовы ли вы распрощаться с такой большой суммой ради оливье, ведь нужно и другие блюда приготовить.

Недавно мы рассказывали, как отличаются цены на новогодние подарки в бутиках и обычных магазинах.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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