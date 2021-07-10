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Подорожувати бюджетно за кордон – реально! Дослухайтесь 6 порад тревел-експерта

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
10 липня, 19:30
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Бюджетний відпочинок – це планування відпустки в компанії друзів, але не в готелях. І бажано в "низький" сезон і з умінням торгуватися!
Подорожувати бюджетно за кордон - реально! Дослухайтесь 6 порад тревел-експерта
Подорожувати бюджетно за кордон - реально! Дослухайтесь 6 порад тревел-експерта / Фото: Pexels

Мрієте про подорож за кордон, але думаєте, що фінанси дозволяють вирушити хіба що на Київське море?! Є для вас новини: одна погана і одна хороша. Почнемо з першої – ви не знаєте секретів бюджетних поїздок. Інша – у сьогоднішній статті тревел-експерт Ян Негеля розкриє шість лайфхаків, які допоможуть відпочити не за всі гроші світу. Читайте і відпочивайте бюджетно і з задоволенням!

Тревел-експерт Ян Негеля
Тревел-експерт Ян Негеля / Фото: Instagram: yan_tours

Плануйте тур вчасно, враховуючи тип поїздки

Подорожі діляться на два типи: пакетні тури і самостійні поїздки, які сплановані з тревел-експертом. Якщо вибираєте другий варіант, то готуйтеся до поїздки хоча б за 2-4 місяці. В ідеалі – за 10 місяців. За цей період ви без поспіху і за прийнятними цінами виберете житло і квитки на транспорт. Як бонус – зможете побачити пропозиції зі знижками на оренду готелю або на придбання квитка на літак. Ближче до зазначеної дати половина пропонованих варіантів підскочать у ціні.

Туристам, які збираються купити пакетні пропозиції у турагента, поспішати не варто. Путівки краще придбати в останній момент, наприклад за 3-4 дні до вильоту. У цей період прайс подорожі може впасти і до 30%.

Не вирушайте в подорож самі

Якщо ви за самостійні мандрівки не пакетного формату, плануйте їх з друзями. Наприклад, на чотирьох людей. Для чого? Загальна ціна туру на деякі напрямки буде знижена орієнтовно до 20%, серед них – Кіпр і Греція. І щоденні витрати на курорті зменшаться, якщо ділитимете на всіх вартість оренди машини і житла. Та й купити квитки на екскурсії з великою знижкою (не без торгу) найімовірніше для компанії з кількох людей, а не для одного.

Не їдьте одні в подорож!
Не їдьте одні в подорож! / Фото: Pexels

У пакетних турів інша історія. Загальна тенденція – це подорожі мінімум для двох людей. Якщо їдете один (одна), доведеться платити на 20-25% більше. Наприклад, тур на двох коштує 400 євро, а на одного – вже 430. Але якщо полетите компанією, значної знижки на готель не буде. Ця "тема" діє тільки на самостійні подорожі, які вам допоможе спланувати тур-експерт.

Економте на екскурсійних програмах на курорті

Якщо ви подорожуєте, придбавши пакетний тур, обходьте туроператорів при готелі, які будуть пропонувати вам екскурсії за високими цінами. Бюджетні пропозиції знайдете у місцевих, де ціни нижчі в рази. Але все ж перестрахуйтеся: промоніторте місцеве агентство в інтернеті, подивіться його рейтинг у Google-карті. Якщо він вище за чотири бали, купуйте не роздумуючи.

Подорожуєте компанією друзів? Торгуйтеся! Тому що багато людей в одному чеку – висока ймовірність великої знижки! Аналогічна історія і з кількістю придбаних екскурсій в одній фірмі. Якщо купили дві чи більше – просіть знижку на наступні.

Вибирайте апартаменти, а не готелі

Цей варіант можливий, якщо їхати не в Туреччину чи Єгипет, а в Албанію, на Кіпр, у Чорногорію або Грузію. Послуга "Все враховано" там непопулярна, тому туристи орендують на місці апартаменти з кухнею і самі готують. Це економить кошти, а ще є нагода скуштувати місцевих делікатесів за доступними цінами і водночас знайомитися з курортом. Спробуйте!

Обирайте апартаменти, а не готелі!
Обирайте апартаменти, а не готелі! / Фото: Pexels

Подорожуйте в "низький" сезон

Так називають період, коли на курорті затишшя. Якщо у вас мета – відвідати туристичні точки, досліджувати культуру і гастрономію місцевості, це ідеальний варіант, щоб заощадити, оскільки ціна пакетного туру буде нижча в цей період, як і оренда автомобіля, житла, вартість авіаквитків. І, звичайно, немає напливу туристів. Хіба це не ідеально? До речі, поїздки на курорти в "низький" сезон стають дедалі популярніші. Тренд оцінять мандрівники, які приїжджають на курорт не з метою купатися в морі 24/7.

Запитуйте про бюджетні країни місяця у тур-експерта

Полетіти на Кіпр у червні коштувало від 250 євро, а в липні ціна знизилася до 200 євро на одного. У турецький Бодрум путівку на початку липня можна придбати за 130-180 євро, тоді як у червні ціна становила 200 євро. Відпочинок в Албанії і Чорногорії порівняно із червнем, навпаки, подорожчав. Тому перед купівлею туру уточніть у тур-агента, які напрямки подешевшали.

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Нещодавно ми розповіли скільки коштує відпочинок на Сейшельських островах і як спланувати подорож.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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Поверніть цій жінці її життя. Рабство було скасовано багато років назад. Смерть ненаситному патріархату, який робив це з жінками століттями! Це порушення прав людини! Брітні, ми скоро звільнимо тебе з цієї в'язниці.

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